La Fnac se met déjà au Black Friday avec ces packs Microsoft Surface Pro 9 à -40 %

Le Black Friday démarre officiellement le 24 novembre mais plusieurs marchands n'ont pas attendu le top départ pour lancer leurs promotions. C'est notamment le cas de la Fnac qui propose ces packs Microsoft Surface Pro 9 à -37 % et permet ainsi de mettre la main sur l'un des meilleurs ordinateurs 2-en-1 du marché à un prix beaucoup plus accessible.

Ultrabook ou tablette tactile ? Telle est la grande question avec ce Microsoft Surface Pro 9, le bras armé du géant américain sur le marché des PC 2-en-1. Les Microsoft Surface s’adressent généralement à un public professionnel ayant besoin d’une machine mobile pouvant être aisément transportée et dotée d’assez de puissance pour tenir le rythme des journées chargées. Juste avant le Black Friday, ces deux packs avec chacun une configuration différente de Surface Pro 9 profitent d’une réduction de près de 40 %.

Le Microsoft Surface Pro 9 en quelques mots

Un pack avec clavier et stylet inclus

Les performances de l’Intel Core de 12e génération

Un design inégalable

Au lieu d’un prix barré de 1 579,99 euros, le pack Microsoft Surface Pro 9 (Intel Core i5) avec un stylet et un clavier est maintenant disponible en promotion à 999,99 euros chez la Fnac. Idem pour le pack Microsoft Surface Pro 9 (Intel Core i7) avec un clavier, en promotion à 1 299,99 euros au lieu d’un prix barré de 2 039,99 euros chez le même marchand.

Souvent imité, jamais égalé

Finitions impeccables, bordures fines autour de l’écran, charnière optimisée et châssis léger, le Microsoft Surface Pro 9 est la somme de tout ce qui a fait le succès des appareils de cette gamme. Sa formule fut souvent imitée par certains concurrents sans toutefois voir sa qualité égalée. Dans ces packs, ces ultrabooks convertibles en tablettes embarquent les accessoires basiques, un stylet et un clavier détachable qui sont ô combien nécessaires pour répondre aux préférences d’utilisation de chacun.

Microsoft opte pour son Surface Pro 9 un format d’écran 3:2 ainsi qu’une dalle IPS-LCD haute définition (2 880 x 1 920 pixels). Sur une surface de 13 pouces, cela équivaut à une densité de pixels de 267 ppp. Son taux de rafraîchissement peut atteindre les 120 Hz en mode dynamique, autrement, il reste sur 60 Hz pour économiser de la batterie. La luminosité atteint un pic de 458 cd/m² tandis que la colorimétrie atteint un maximum de 81,1 % du spectre DCI-P3 en mode Vif.

Intel Core toujours aussi bon en bureautique

Durant cette opération promotionnelle, il y a le choix entre un Microsoft Surface Pro 9 avec un Intel Core i5-1235U (10 cœurs, fréquence base 1,3 GHz, fréquence turbo max 4,4 GHz) avec 8 Go de RAM, ou une autre configuration avec un Intel Core i7-1255U (10 cœurs, fréquence base 1,7 GHz, fréquence turbo max 4,7 GHz) avec 16 Go de RAM. Dans les deux cas, c’est suffisamment performant pour accomplir des tâches bureautiques et on retrouve également une solution graphique Intel Iris Xe pour s’adonner à quelques tâches du genre retouche photo.

Le stockage est géré par un SSD de 256 Go dans les deux configurations et on retrouve logiquement Windows 11 comme logiciel par défaut. Ce dernier propose des fonctionnalités supplémentaires sur le Surface 9 Pro comme quelques options sur la sensibilité du stylet et la sauvegarde de la batterie. Enfin, l’autonomie est assez élevée pour durer une journée de travail entière, à savoir entre 6 à 8 heures, et accepte la recharge USB Power Delivery à 65 W.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Microsoft Surface Pro 9 (avec Intel Core i7).

Afin de comparer le Microsoft Surface Pro 9 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs ultrabooks du moment.

