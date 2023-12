Amazon casse le prix de la manette DualSense pour PS5, avec livraison avant Noël

La Sony DualSense revient enfin en promotion juste à temps pour la mettre sous le sapin : seulement 49,99 euros. Ce alors qu'au départ, elle est vendue pour pas moins de 74,99 euros.

Que ce soit pour jouer sur PC ou simplement acheter une deuxième manette pour sa PlayStation 5, la DualSense, c’est la base. Reconnue pour ses vibrations, retours haptiques et sa qualité globale, elle a réussi à s’imposer comme une référence. Oui, mais voilà : son prix de base, c’est tout de même 74,99 euros. Heureusement, la DualSense devient aujourd’hui 25 euros moins chère que d’habitude.

La Sony PlayStation DualSense, c’est quoi ?

La manette officielle de la PlayStation 5 ;

Fonctionne en sans-fil et se recharge en USB-C ;

Fonctionne aussi sur Windows 10 et Windows 11.

À son officialisation en 2020 en même temps que la PlayStation 5, la Sony DualSense était proposée à partir de 74,99 euros. Aujourd’hui, on la trouve à seulement 49,99 euros sur Amazon. Ce n’est pas moins cher qu’au Black Friday, mais ça reste une excellente offre.

LA manette de la PlayStation 5

C’est la successeuse de la DualShock 4 et elle a réussi à convaincre les joueurs. Si son coloris de base est le blanc, il existe bien sûr tout un tas de coloris : bleu, noir, rouge, etc. Pour autant, ça reste une manette classique dans son format, avec deux sticks analogiques symétriques, des flèches directionnelles, des boutons et gâchettes. Aussi, on trouve un bouton « Create » qui permet de capturer rapidement son écran (image ou vidéo), pour ensuite monter et partager vos meilleurs clips (idéal pour les top 1 sur Fortnite afin de montrer votre suprématie évidente sur le jeu).

L’innovation apportée par cette manette, c’est surtout un meilleur mode de vibration : Sony le vend comme un réel effet tactile sous les doigts. De plus, les gâchettes R2 et L2 avaient été revues. Leur résistance est « adaptative », ce qui veut dire que dans certains jeux, on peut sentir la tension de plus en plus lorsqu’on réalise une action (bander un arc par exemple). La DualSense intègre en plus de tout cela un microphone ainsi qu’un haut-parleur. Cela permet de communiquer durant vos parties avec vos amis, sans avoir besoin de s’équiper davantage. Il existe bien sûr un bouton « mute » pour désactiver le microphone.

Une Sony DualSense qui fonctionne aussi sur Windows

Son autre avantage par rapport à certaines manettes de PlayStation 5, c’est qu’elle est compatible avec d’autres appareils. Vous pouvez tout à fait la connecter en Bluetooth sur votre PC sous Windows 10 ou Windows 11. De quoi jouer aux exclusivités PlayStation 5 avant d’enchaîner sur une partie dans un jeu issu du Xbox Game Pass. La manette est également compatible Mac, Android et iOS/iPadOS, en filaire ou en Bluetooth.

Si l’autonomie reste correcte — environ une dizaine d’heures — la charge a légèrement évolué pour s’adapter à son temps. Fini le micro-USB, bonjour l’USB-C. De quoi se passer de ses anciens câbles et d’utiliser n’importe lequel (celui de ses écouteurs, son smartphone, etc.) pour recharger la manette.

Pour en savoir plus sur cet accessoire, nous vous invitons à lire notre test de la Sony PlayStation DualSense.

