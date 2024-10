La manette DualSense pour PS5 s’habille dans de nouveaux coloris flashy et est disponible en précommande dès aujourd’hui

Lors de son dernier State of Play, PlayStation a dévoilé une nouvelle collection pour la manette sans fil DualSense : Chroma Édition. Trois coloris sont disponibles et si vous souhaitez ajouter une manette à votre collection, les voilà en précommande.

Manette PS5 Édition Spéciale Chroma // Source : https://blog.fr.playstation.com

Si la principale annonce qui a été retenu récemment chez Sony est la PlayStation 5 Pro et son Édition 30 ans, le constructeur a également levé le voile sur la nouvelle Chroma Collection. Dans cette collection, on retrouve des manettes sans fil DualSense et des façades pour PlayStation 5 aux coloris qui brillent, scintillent et changent de couleur sous tous les angles. Si l’un des trois coloris vous tente, les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes pour une sortie officielle le 7 novembre prochain.

Où précommander les manettes PS5 éditions spéciales Chroma ?

Disponibles en précommande, les manettes PS5 Édition Spéciale Chroma existent en 3 coloris : Chroma Indigo, Chroma Pearl et Chroma Teal. Elles sont au prix de 79,99 euros et seront livrés le 07 novembre 2024 pour les coloris Indigo et Pearl, et le 23 janvier 2025 pour le coloris Teal.

Des manettes multicolores qui font leur effet

Sony nous ont concocté une DualSense en édition Chroma avec trois coloris qui en jette et avec des nuances très colorées. La Chroma Indigo passe du bleu profond à un violet éclatant. La Chroma Teal fait briller des reflets verts rafraîchissants. Quant à la Chroma Pearl, on a droit à une palette de teintes roses et crème.

La manette plus populaire de Sony

En main, la manette est un petit bijou d’ergonomie avec des dimensions repensées et un revêtement texturé qui rendent la prise en main plus confortable qu’avec la dernière DualShock. Elle offre des technologies immersives : elle dispose d’un retour haptique, qui permet de ressentir diverses sensations à travers la manette, par exemple, si votre personnage court sur la neige ou du bitume. On retrouve également des gâchettes adaptatives, les touches R2 et L2, équipés d’un moteur pour réguler l’intensité. C’est d’ailleurs très convaincant avec les jeux de tir et de course. La résistance donne la sensation de véritablement faire l’action.

Longtemps fermer à l’écosystème Sony, la DualSense change la donne. Il est possible de l’utiliser en filaire avec son câble USB-C ou en sans-fil grâce au Bluetooth avec un PC Windows 10 ou Windows 11, un Mac ou un appareil Android, iOS ou iPadOS. Cependant, seulement quelques jeux sur la plateforme Steam sont capables de tirer tout son potentiel, notamment en ce qui concerne les technologies immersives.

