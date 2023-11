Le Google Pixel 6a n’a jamais été aussi peu cher qu’avec cette offre Black Friday : 249 € seulement

Le Google Pixel 6a compte toujours parmi les meilleurs smartphones à moins de 500 euros et aujourd’hui, on le retrouve à moitié prix euros chez Bouygues Télécom pendant la Black Week.

Le google Pixel 6a est sans doute le plus gros succès de Google sur la scène des smartphones depuis très longtemps. Certes, tout n’est pas parfait sur smartphone, mais son format, son expérience logicielle et surtout sa qualité photo pour cette tranche de prix lui permettent d’être une excellente alternative aux flasgship. Bonne nouvelle, pendant la Black Friday Week, il est possible de le trouver pour moitié prix chez Bouygues Télécom.

Les points forts du Google Pixel 6a

Un smartphone avec des photos d’excellente qualité

Doté de la puce Google Tensor

Le format compact avec écran OLED de 6,1 pouces

Pour la Black Week, au lieu de 459 euros habituellement, le Google Pixel 6a avec 128 Go de stockage est affiché chez Bouygues Télécom en achat sans forfait à 249 euros. 50 euros sont retirés du prix après l’achat via une offre de remboursement de la part de Google et de l’opérateur.

Un smartphone relativement compact avec quelques concessions sur l’autonomie…

Il n’y a peut-être que 0,4 pouce de différence entre le Pixel 6 et le Pixel 6a mais cela fait visuellement toute la différence pour les amateurs de smartphone à petit format. Cela a le mérite d’offrir au grand public un appareil plus maniable et surtout léger : seulement 178 grammes. La dalle profite toujours de la technologie OLED avec un affichage Full HD+ (ici de 2 400 x 1 080 pixels). Il faut cependant compter sur un taux de rafraichissement est bloqué à 60 Hz.

C’est notamment côté batterie de Google a dû faire des choix : 4 410 mAh contre 4 614 mAh pour son homologue. Le Pixel 6a est tout de même capable de tenir toute une journée si votre utilisation est modérée, mais n’espérez pas aller jusqu’au soir si vous avez joué et/ou regarder des vidéos sur la durée. La charge rapide n’est que de 18 W, ce qui est assez limité par rapport à la concurrence, d’autant plus que le bloc d’alimentation n’est pas inclus dans la boîte. D’ailleurs, la charge sans fil n’est pas de la partie.

Mais aucune sur la photo

Le Pixel 6a est avant tout destiné aux amateurs de photo mobile. Cette version alternative du smartphone de Google embarque un capteur principal de 12,2 mégapixels et non de 50 mégapixels. Le second est un ultra grand-angle de 12 mégapixels, soit le même que sur le Pixel 6. Évidemment, la qualité des clichés est au rendez-vous, notamment avec un excellent rendu sur son mode Portrait ou sa Vision de nuit.

Mais ce qui fait la différence avec le reste des smartphones similaires du marché, c’est que le 6a embarque les mêmes algorithmes que les flagships et propose les mêmes fonctionnalités pratiques, comme effacer des éléments en arrière-plan ou encore déflouter les visages en mouvement, grâce au Google Tensor. Eh oui, cette puce met l’accent sur l’intelligence artificielle pour optimiser le rendu en photo, ainsi que de proposer des fonctionnalités inédites avec les services de Google, comme la traduction instantanée en mode hors-ligne. Les performances brutes sont élevées, mais il faut savoir que le SoC maison de Google n’est pas optimisé pour le gaming et fait tourner Fortnite en mode épique à 30 fps, avec quelques chutes de framerate et une chauffe assez prononcée après une longue session.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google Pixel 6a

