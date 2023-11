On peut dire merci au Black Friday avec cette offre sur le Galaxy S23 Plus de Samsung

La Black Friday Week est l'un des rares moments de l'année où l'on peut s'offrir un smartphone ultra haut de gamme à un prix sacrifié, alors si l'on voit une promotion telle que celle-ci, il faut foncer ! Au lieu de son prix de départ de 1 219 euros, le Samsung Galaxy S23 Plus est disponible à seulement 799 euros chez Boulanger. Et ce n'est pas fini puisque le S23 Ultra est lui aussi en promo chez une autre enseigne française !

La gamme des Samsung Galaxy S23 sortie il y a bientôt une année a été un véritable carton, au point de couronner le modèle Ultra roi des smartphones Android. Cependant, parmi les trois modèles, l’un fait beaucoup moins parler de lui, il s’agit du Samsung Galaxy S23 Plus. Sur le papier, ce smartphone est une version plus grande et légèrement meilleure que le Galaxy S23, et pendant la Black Friday Week, son prix descend sous un niveau jamais atteint grâce à une réduction de 34 %.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy S23 Plus

Le design irréprochable avec un écran large

Les performances du Snapdragon 8 Gen 2

Une batterie de 4 700 mAh avec une bonne autonomie

Au lieu de 1 219 euros habituellement, le Samsung Galaxy S23 Plus (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez Boulanger. Idem pour le Samsung Galaxy S23 Ultra (256 Go) qui est disponible en promotion à 1 199 euros au lieu de 1 419 euros chez la Fnac.

Ce qu’il a de différent avec le Galaxy S23

La première différence avec le Galaxy S23 est de taille, littéralement parlant. Le S23 Plus adopte un écran de 6,6 pouces et malgré sa grande taille, ce smartphone étonne par sa finesse et sa légèreté, mais aussi sa résistance avec sa certification IP68. Et qui dit plus grande taille dit plus grande batterie, le Samsung Galaxy S23 Plus compte sur une batterie de 4 700 mAh contre 3 900 mAh pour son petit frère. Cela lui vaut une endurance d’une journée et demie et il profite également d’une puissance de recharge de 25 W.

Pour ce qui est de la configuration de l’écran et des performances, le Samsung Galaxy S23 Plus affiche des caractéristiques quasiment identiques à celles du S23. Il y a toutefois une différence majeure à prendre en compte entre ces deux smartphones, le fait que le Galaxy S23 Plus soit le seul à être compatible avec l’Ultra Wide Band. Il s’agit d’un standard radio connu depuis des années mais qui commence à s’intégrer sur le marché des smartphones. Dans la pratique, il permet une localisation beaucoup plus précise des objets connectés et une transmission des données plus rapides qu’avec le Bluetooth.

Ce qui ne change pas avec le Galaxy S23

Parmi les points communs entre le Samsung Galaxy S23 Plus et le Galaxy S23, il y a l’écran. Si la taille change, la configuration ne bouge pas. Nous avons toujours un écran AMOLED en définition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un pic de luminosité pouvant atteindre 1 750 cd/m². Il accuse donc une résolution plus faible que le Galaxy S23. Le processeur est toujours un Snapdragon 8 Gen 2, un monstre de puissance associé ici avec 8 Go de RAM LPDDR5X et capable de faire tourner les gros jeux du Play Store avec les paramètre graphiques au max.

Enfin, la configuration de l’appareil photo ne bouge pas lui non plus. L’Ultra étant le seul à embarquer un capteur de 200 Mpx, il faut ici se contenter d’un capteur grand-angle de 50 Mpx (f/1,8), d’un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2), un téléobjectif x3 de 10 Mpx (f/2,4) et un capteur frontal de 12 Mpx (f/2,2). Cet appareil photo a des performances solides et sait se montrer polyvalent, mais il n’est pas exempt de défauts comme en témoigne son mode nuit qui aurait pu être meilleur et son autofocus parfois hasardeux.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy S23 Plus.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

