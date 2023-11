Roomba Combo i5 : ce robot aspirateur de la marque iRobot est à -40 % pendant le Black Friday

Les aspirateurs robots sont toujours plus efficaces quand ils sont aussi capables de laver nos sols. L'iRobot Roomba Combo i5 fait partie de cette catégorie, et ce qui le rend encore plus recommandable, c'est son prix qui passe de 449 euros à 269 euros chez Boulanger pendant le Black Friday.

Qu’y a-t-il de mieux qu’un aspirateur robot ? Un aspirateur robot qui ne se contente pas d’aspirer, tout simplement. En effet, certaines références sur le marché disposent aussi d’un bac d’eau et d’une serpillière qui permettent de peaufiner le nettoyage des sols, ce qui est tout de même bien plus pratique au quotidien. C’est justement le cas du récent iRobot Roomba Combo i5, qui est d’ailleurs bien moins cher qu’à sa sortie pendant ce Black Friday grâce à une promotion de 40 %.

Les points forts de l’iRobot Roomba Combo i5

Une cartographie efficace

Il aspire et lave

Une bonne autonomie

D’abord affiché à 449 euros, l’iRobot Roomba Combo i5 est désormais proposé à 269 euros chez Boulanger.

Il se déplace intelligemment comme un grand

Avant de pouvoir aspirer correctement les sols du domicile, l’iRobot Roomba Combo i5 doit forcément remplir sa première mission : établir une cartographie précise des intérieurs. En naviguant intelligemment chez vous, il pourra ainsi mémoriser l’agencement de vos pièces et concevoir des cartes précises à retrouver dans l’application de la marque, iRobot Home.

L’application iRobot Home est par ailleurs riche en fonctionnalités qui permettent de gagner un temps précieux, comme la possibilité de programmer des nettoyages à l’avance. Des programmes de nettoyage personnalisés peuvent aussi être suggérés. L’application permet également de coupler des appareils compatibles avec Google Assistant, Alexa et Siri avec le robot afin de lui donner des ordres précis, comme aspirer une pièce en particulier.

Il aspire et lave : le combo parfait

Une fois les présentations faites avec votre domicile, l’iRobot Roomba Combo i5 pourra enfin démarrer sa tâche principale : le nettoyage. Équipé d’une brosse latérale et de deux extracteurs en caoutchouc adaptés à toutes les surfaces, le robot peut récupérer les saletés et soulever les poussières et poils d’animaux pour les évacuer. La technologie Dirt Detect, propre à la marque, est aussi de la partie pour détecter les zones particulièrement sales du logement et les nettoyer plus en profondeur. Son action peut s’arrêter là si vous le souhaitez, mais si vous avez besoin d’un nettoyage plus complet, le robot s’accompagne aussi d’un bac doté d’un réservoir d’eau et d’une lingette en microfibre pour laver les taches, qu’il faudra insérer dans le robot. Attention, si ce bac est inséré, veillez à ne pas faire passer le robot sur vos tapis.

Enfin, côté autonomie, le Roomba Combo i5 peut en théorie fonctionner durant 1h15 sur une seule charge. Si sa batterie est vide, le robot est capable de retourner à sa base tranquillement avant de reprendre là où il s’était arrêté si le ménage n’était pas terminé. En revanche, notez que ce modèle ne s’accompagne pas de la Clean Base, réservée au modèle i5+, et qui permet au robot de vider et de stocker toutes les saletés ramassées de façon bien plus efficace.

