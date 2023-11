Le Samsung The Frame (2023) est encore moins cher que lors du Black Friday avec cette offre

Pour les personnes qui ont raté l'occasion de s'offrir un nouveau TV pendant le Black Friday et le Cyber Monday, ce n'est pas un problème puisque certains marchands continuent d'appliquer des réductions sur les meilleurs modèles du marché. C'est notamment le cas d'Ubaldi qui brade le dernier Samsung The Frame de 55 pouces à 790 euros avec une offre de remboursement au lieu de 1 499 euros en temps normal.

Le Black Friday a beau avoir pris fin, il est encore possible de changer son téléviseur à bas coût grâce aux promotions de certains marchands, et même de s’offrir une œuvre d’art en même temps. Avec ses TV The Frame, Samsung livre une gamme d’écrans capables de se transformer en toile de maître, et ainsi se fondre dans le décor. Pour l’obtenir pour moins cher que d’habitude, c’est chez Ubaldi que ça se passe, la Samsung The Frame (2023) de 55 pouces est quasiment à moitié prix !

Ce qu’il faut retenir du Samsung The Frame (2023)

Une dalle QLED de 55 pouces en 4K

Un revêtement mat pour renforcer l’illusion du tableau

L’interface TizenOS pour les fonctionnalités Smart TV

Compatible avec le jeu en 4K 120 FPS avec ses ports HDMI 2.1

Au lieu de 1 499 euros habituellement, le Samsung The Frame TQ55LS03B (2023) est maintenant disponible en promotion à 790 euros chez Ubaldi grâce à une réduction et à cette offre de remboursement de 200 euros.

Un TV qui parvient à tromper son monde

TV ou tableau ? Telle est la question avec la gamme The Frame de Samsung. Le constructeur sud-coréen signe ici les écrans les plus atypiques du marché avec quelques technologies qui renforcent l’illusion de se trouver face à un tableau. On a d’abord un revêtement anti-reflets qui empêche la lumière de rebondir sur la dalle et qui se rapproche de la toile ou du papier au toucher. Il est également possible de personnaliser son TV avec un vrai cadre et d’utiliser un boîtier pour déporter la connectique. Enfin, l’Art Store permet d’afficher une sélection de 2 100 œuvres d’art lorsque le TV se met en veille. Pour faire des économies d’énergie, l’écran s’allume uniquement lorsque quelqu’un passe devant.

Pour ce qui est de l’aspect plus technique, ce TV adopte une dalle QLED en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) avec un taux de rafraîchissement natif de 100 Hz. L’affichage est compatible avec plusieurs traitements d’image comme le HDR10, le HDR10+ et le HDR HLG afin d’étendre la plage dynamique et obtenir une image plus immersive. La partie audio n’est pas en reste avec un système en 2.0.2 de 40 W RMS compatible avec le format Dolby Atmos ainsi que Q-Symphony.

Un tableau avec lequel on peut jouer

Avec le Samsung The Frame, l’expression « jouer sur tous les tableaux » prend tout son sens. Ce téléviseur met à disposition toutes les fonctionnalités dont on a besoin pour profiter d’une expérience gaming optimale avec sa PlayStation 5 ou sa Xbox Series X, à commencer par les ports HDMI 2.1 qui lui permettent d’afficher les parties en 4K 120 FPS. On retrouve également AMD FreeSync Premium Pro qui garantit la fluidité et prévient les problèmes de déchirure, de flou et les saccades ainsi que l’ALLM qui limite l’input lag.

Enfin, à l’instar des autres TV du Sud-Coréen, le Samsung The Frame embarque l’interface Tizen pour les fonctionnalités Smart TV. Il est ainsi possible de naviguer aisément sur Internet et d’accéder directement aux plateformes de SVOD telles que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+, ainsi qu’à la plateforme de cloud gaming Nvidia GeForce Now. Ce TV est par ailleurs compatible avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Bixby et il est possible d’y streamer du contenu depuis un appareil connecté avec Samsung DeX et Apple AirPlay 2.

Afin de comparer le Samsung The Frame TQ55LS03B avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV 4K de 55 pouces (en OLED, QLED ou LCD) du moment.

