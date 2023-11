Voilà deux forfaits 5G blindés de Go et pas chers parfaits pour la fin de l’année

Cdiscount Mobile n'est jamais le dernier lorsqu'il s'agit de proposer des offres qui bousculent le marché des forfaits mobile. Cette fois-ci, l'opérateur met en avant deux nouvelles offres avec 130 Go au minimum et à des prix défiant toutes concurrences.

Cdiscount Mobile n’a pas perdu son habitude de faire parler de lui quand l’actualité côté forfaits mobile, même après une période faste de Black Friday. L’opérateur virtuel propose une nouvelle série très alléchante et qui met l’accent sur la 5G. On y trouve deux forfaits 5G de 130 et 150 Go au même prix que la 4G sans que le prix augmente au bout d’un an.

Que proposent ces forfaits chez Cdiscount mobile ?

130 à 150 Go de données 4G et 5G en France

Les appels, SMS et MMS illimités

La qualité du réseau de Bouygues Telecom

Toujours sans engagement

Actuellement, les forfaits mobile 5G de 130 et 150 Go de Cdiscount Mobile sont disponibles à partir de 11,99 euros par mois. Un prix qui ne bougera pas, même après la première année.

Des forfaits 5G avec assez de Go pour tous les usages

Ces forfaits ne lésinent franchement pas sur la quantité de données : vous aurez ainsi droit à 130 ou 150 Go de data en fonction de votre choix et il sera possible d’alterner au bout du premier mois si besoin. De telles enveloppes vous permettront donc de naviguer sur Internet autant que vous le souhaitez, de jouer à des jeux en ligne, de regarder des contenus en streaming. Cela permettra aussi de faire du partage de connexion avec plusieurs de vos appareils au besoin, dans les situations où la connexion Wi-Fi laisse à désirer, par exemple. Vous n’arriverez certainement pas à épuiser toute cette quantité de 5G avant la fin du mois.

Si vous comptez voyager à l’étranger, sachez que vous aurez également droit à une enveloppe supplémentaire de 21 Go depuis l’Europe et les DOM (en 4G seulement). Cela vous assurera de continuer d’utiliser votre forfait de manière plus que confortable durant vos déplacements.

La qualité du réseau Bouygues Telecom

Outre cette énorme quantité de données 5G, ces forfaits intègrent, comme la plupart des offres sans engagement du moment, les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, vous ne devrez toutefois pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Dernier atout de ces forfaits : Cdiscount Mobile est un opérateur virtuel, par conséquent, l’opérateur Bouygues Telecom vous sera attribué automatiquement dès la mise en fonction du forfait. Vous pourrez donc bénéficier d’un réseau national de qualité.

Comment conserver son numéro de téléphone ?

Notez d’abord que vous devrez rajouter 1 euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe, expédiée en 48 heures. Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

Pour comparer les forfaits 5G du moment

Si vous souhaitez découvrir les meilleures offres du moment en matière de forfait mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 5G sans engagement.

