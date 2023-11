Huawei MateBook D 14 : ce laptop aux allures de MacBook a droit à 250 € de réduction

S'il ressemble au MacBook d'Apple d'un point de vue esthétique, le Huawei MateBook D 14 n'est clairement pas situé sur la même gamme de prix, d'autant plus lorsqu'il est en réduction. Justement, ce laptop efficace est actuellement proposé à 650 euros au lieu de 899 euros sur le site de la marque.

Avec son design soigné, son écran aux bordures quasi invisibles et la finesse de son châssis couleur métallique, le Huawei MateBook D 14 partage quelques points communs avec le MacBook d’Apple au niveau du design. Mais la ressemblance s’arrête là. Le MateBook D 14 est en effet proposé à un prix bien inférieur à celui de son concurrent, ce qui ne l’empêche toutefois pas de proposer une fiche technique complète idéale pour la bureautique. En ce moment, cet ultrabook est même encore moins cher que d’habitude grâce à une réduction de 250 euros.

Ce qu’offre le Huawei MateBook D 14

Une dalle IPS de 14 pouces au format 16:10

Un Combo i5 de 12e gen + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Un Super Device pratique

Initialement affiché à 899 euros, puis réduit à 699 euros, le Huawei MateBook D 14 est désormais proposé à 650 euros sur le site de la marque grâce au code promo ABLACKFRIDAY7.

Une machine légère avec un bel écran

Avec son châssis en alliage d’aluminium, son clavier noir et son épaisseur qui ne dépasse pas les 15,9 mm, le Huawei MateBook D 14 a de faux airs de MacBook, ce qui n’est clairement pas un défaut tant ce design se montre élégant et tout en finesse. Et pour couronner le tout, le MateBook D 14 est un ultrabook particulièrement léger, puisque son poids n’excède pas 1,39 kg.

Son écran n’est pas en reste avec une dalle IPS WUXGA (1 900 x 1 200) de 14 pouces, qui nous fait en plus profiter d’un rapport screen-to-body de 90 % et d’un format 16:10. Soit l’assurance d’avoir une surface suffisamment large pour travailler et afficher davantage de contenus ou d’onglets, ce qui devrait rassurer les amateurs de multitâche.

Une configuration suffisante pour la bureautique

Avec son processeur Intel Core i5-1240P cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz) et ses 16 Go de mémoire vive, le Huawei MateBook D 14 est une machine idéale pour des tâches de bureautique simples, de la navigation web ou encore de la consultation de réseaux sociaux. En revanche, cet ultrabook n’est pas vraiment taillé pour le jeu, d’autant plus que la partie graphique n’est assurée que par une simple Iris Xe. Autrement, le MateBook D 14 est aussi équipé d’un SSD NVMe de 512 Go, qui permet de profiter de lancements rapides de la machine et de temps de chargement réduits, en plus d’un transfert de fichiers rapides.

Enfin, côté autonomie, le MateBook D 14 embarque une batterie de 56 Wh. De quoi tenir une dizaine d’heures avant de devoir passer par la case recharge, mais tout dépend bien sûr de la nature des usages. Notez aussi que le Huawei MateBook D 14 est compatible avec ce que la marque appelle le « Super Device », qui permet de connecter facilement le PC portable à des écouteurs, smartphones ou encore tablettes de la marque pour les faire interagir entre eux : il sera ainsi possible, par exemple, de visualiser l’interface d’un smartphone sur l’ordinateur, ou de sauvegarder les fichiers d’un smartphone sur le PC par simple glisser-déposer.

