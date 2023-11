Le Google Pixel 8 est encore moins cher que pendant le Black Friday grâce à cette offre

Le Black Friday a pris fin, place à la séance de rattrapage ! Pendant l'événement promotionnel le plus attendu de l'année, le Google Pixel 8 était disponible à 729 euros au lieu de son prix de départ de 799 euros, mais on peut l'obtenir pour encore moins cher grâce à cette offre d'Auchan. Avec une réduction et un bonus de reprise, il est possible de baisser la facture à 649 euros.

Les Google Pixel sont considérés comme étant les meilleurs photophones du marché et la dernière gamme des Pixel 8 représente le summum du savoir-faire de la firme de Mountain View en la matière. Les Google Pixel 8 s’accompagnent également de quelques nouveautés attendues ainsi que d’une nouvelle philosophie pour des smartphones plus durables, avec entre autres des matériaux plus résistants et sept ans de mises à jour prévues. En ce moment, le Google Pixel 8 est encore moins cher que pendant le Black Friday avec cette offre d’Auchan.

Ce qu’il faut retenir du Google Pixel 8

Enfin un écran qui passe à 120 Hz

La photographie, encore le meilleur argument de cette gamme

Pixel Experience toujours au top

Sept ans de mises à jour (et de pièces détachées)

Au lieu de 799 euros habituellement, le Google Pixel 8 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 749 euros chez Auchan et en rapportant votre ancien smartphone en magasin, vous profitez d’un bonus reprise de 100 euros qui descend la facture à 649 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Google Pixel 8. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 8 au meilleur prix ?

Un appareil photo toujours aussi jouissif

Si on choisit un Google Pixel 8, c’est évidemment pour la qualité de son appareil photo. Comme à son habitude, le modèle d’entrée de gamme embarque deux capteurs au dos : un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,68), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2). À l’avant, c’est un capteur frontal de 10,5 Mpx (f/2,2) un peu à la traîne sur le piqué et l’autofocus, mais qui permet tout de même de prendre de beaux selfies. Pour ce qui est du capteur principal, c’est du très bon, celui-ci a même été retravaillé pour accueillir plus de lumière.

Globalement, le Google Pixel 8 est un as de la photo avec une excellente gestion de la plage dynamique et de la colorimétrie. Il n’est pas pour autant parfait. Par exemple, le niveau de détails dépend un peu trop de la luminosité et il arrive à de rares moments que le traitement algorithmique soit un peu aléatoire, mais rien d’assez dramatique pour entacher l’expérience. Enfin, on prend un véritable plaisir à retoucher ses photos avec la panoplie d’outils IA à disposition, comme la Gomme Magique qui supprime les éléments indésirables d’une photo ou les remplace par un autre élément, comme un genre de Photoshop.

Quelques nouveautés, mais peut encore mieux faire

Pour admirer ses prises de vue, le Google Pixel 8 arbore un écran AMOLED en définition FHD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement qui atteint enfin les 120 Hz. Il est donc agréable à contempler en navigation ou pour regarder des vidéos, mais le Google Pixel 8 a surtout été conçu pour durer dans le temps. La firme de Mountain View promet sept ans de mises à jour majeures d’Android, mais également la disponibilité des pièces détachées sur la même durée, soit jusqu’en 2030. On ne fait pas mieux ailleurs. Toutefois, si cela donne la possibilité de remplacer une batterie défectueuse ou un écran fissuré sur le long terme, il semblerait que la réparabilité laisse à désirer selon des tests indépendants.

Du côté des performances, le Google Pixel 8 embarque la troisième génération de Google Tensor avec 8 Go de RAM LPDDR5X. Même s’il fait mieux que celui du Pixel 7, ce processeur ne tient pas la cadence face aux concurrents haut de gamme. Le rapport puissance/prix n’est pas au top. Le Google Pixel 8 doit également composer avec une autonomie moyenne et une charge trop lente. C’était déjà un point de crispation sur les derniers Google Pixel et c’est dommage qu’il n’y ait eu aucune amélioration dans ce domaine. Dans notre test, nous avons mesuré une autonomie d’environ une journée et plus d’une heure et demie pour une charge complète.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 8.

Afin de comparer le Google Pixel 8 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones pour la photo du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.