Idéal à mettre sous le sapin, le Polaroid Now+ profite d’une remise de 33 %

Si vous recherchez une idée cadeau qui fera plaisir à coup sûr, ou tout simplement vous gâter vous-mêmes à Noël, vous pourrez par exemple opter pour le Polaroid Now+, la version connectée du célèbre appareil photo instantané. Il est en plus en promotion à la Fnac, qui le propose à 99 euros au lieu de 149 euros.

Avec leur aspect rétro et ludique, les appareils photo instantanés sont toujours très appréciés et ne sont pas près de tomber aux oubliettes. La marque la plus connue sur ce marché est sans aucun doute Polaroid, dont les références adoptent ce design vintage que l’on recherche sur ce type de produit. L’un des derniers modèles de la marque, le Polaroid Now+, parvient d’ailleurs à se démarquer grâce à son aspect connecté. Un appareil photo qui aura toute sa place sous le sapin de Noël, d’autant plus qu’il est 33 % moins cher en ce moment.

Ce que propose le Polaroid Now+

Un design rétro

Des filtres physiques pour embellir les photos

Une application pratique pour transformer les clichés

Initialement affiché à 149,99 euros, le Polaroid Now+ est désormais proposé à 99,99 euros à la Fnac.

Le plus rétro des appareils photo instantanés

Polaroid ne semble pas vouloir délaisser son le design rétro très 70’s de ses appareils photo instantanés, et on ne va pas s’en plaindre. Le Polaroid Now+ est une preuve de plus de ce choix, avec ses lignes arc-en-ciel caractéristiques des anciens modèles et ses angles marqués. Plus encombrant qu’un Instax Mini avec ses dimensions de 15 x 11,2 x 9,6 cm et son poids de 450 g, il ne demande pourtant pas trop de gymnastique des doigts pour être maîtrisé, même si les deux mains sont nécessaires.

Pour fonctionner comme il se doit, le Polaroid Now+ comporte par ailleurs un autofocus, un flash dynamique et un retardateur, qu’on pouvait d’ailleurs retrouver sur le Polaroid Now classique de 2020, et se recharge en USB-C. Il s’accompagne en plus d’un trépied pour mieux se stabiliser.

Une application pour être encore plus créatif

La vraie valeur ajoutée de ce Polaroid Now+, c’est évidemment son aspect connecté grâce à l’application Polaroid Originals. Une fois l’appareil photo connecté à un smartphone en Bluetooth, on pourra ainsi ajouter des effets sur les photos, améliorer la double exposition, utiliser un mode manuel ou même faire du light painting, avant de déclencher l’impression du cliché. Notez aussi que vous pourrez créer des combos de clichés avant de les imprimer sur le papier de l’appareil, de même que transformer vos photos numériques en photos instantanées.

Le Polaroid Now+ donne aussi accès à deux modes particulièrement pratiques : la « priorité ouverture », qui permet de contrôler la mise au point des photos et améliorer la profondeur de champ, ainsi que le mode trépied, qui offre des expositions longues jusqu’à 60 minutes dans des conditions de faible luminosité sans flash. Enfin, le Polaroid Now+ est fourni avec cinq filtres physiques colorés à fixer sur l’objectif pour embellir les photos et les rendre plus créatives. La qualité des clichés capturés est en plus très bonne grâce à un capteur photo efficace.

