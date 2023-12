Cet énorme TV 4K QLED 75 pouces de chez Samsung est 700 € moins cher sur Cdiscount

Si vous souhaitez faire l’acquisition d’un grand téléviseur doté d’une belle qualité d’image, c’est le bon moment, puisque le très bon TV Qled Samsung 75Q60B passe de 1 699 euros à 999 euros grâce à cette remise sur Cdiscount.

Samsung est un spécialiste du Qled, et même si le constructeur coréen propose des modèles Oled, ses téléviseurs Quantum Dot sont parmi les meilleurs de cette catégorie. Le modèle 75Q60B de 2022 est une très bonne réfère, qui demande un budget moins conséquent après 700 euros de remise.

Quelques mots sur le Samsung 75Q60B

Une dalle géante de 75 pouces

Compatible 4K, HDR et HDR10+

Les fonctions Smart TV grâce à Tizen OS

Habituellement vendu à 1 699 euros sur le site officiel, le téléviseur Samsung 75Q60B est remisé aujourd’hui à 999 euros sur le site Cdiscount.

Une belle qualité d’image sur un grand écran

75 pouces, c’est la taille du modèle 75Q60B de Samsung. Autant dire qu’avec une dalle de 190 centimètres, on est face à un écran spectaculaire par sa taille — assurez-vous tout de même qu’il rentre dans votre salon. Il est dépourvu de bords sur quatre côtés, afin de profiter d’une expérience visuelle immersive absolue. La qualité d’affichage n’est quant à elle pas mise de côté puisque la dalle profite de la technologie Qled. Résultat : c’est mieux que le LCD avec des images plus réalistes et un large panel de couleurs.

Et si on regrette l’absence du Dolby Vision, on se consolera avec une excellente qualité d’image, de beaux contrastes et une belle reproduction des couleurs, notamment la définition 4K UHD et le HDR10+. Côté son, le Dolby Atmos s’invite et avec la technologie OTS, le son se déplace de manière dynamique et suit le mouvement des objets à l’écran, grâce aux haut-parleurs autour du téléviseur.

Une smart TV réussi

Une bonne expérience TV nécessite une bonne interface utilisateur. Pour cela, Samsung propose son interface maison, TizenOS. Elle offre plusieurs fonctionnalités bien pratiques. Vous pouvez diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Bixby seront de la partie pour toutes vos requêtes vocales. Et si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

Pour finir, les joueurs et joueuses, vous ne retrouverez pas de ports HDMI 2.1. La dalle est d’ailleurs à 50 Hz, et ne propose pas de la 4K avec un taux de rafraichissement aussi élevé pour cette définition. Dommage, vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X. Ce modèle intègre tout de même la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) pour réduire la latence.

Si vous avez envie de découvrir d’autres références dotées d’une immense diagonale, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleures TV 4K de 75 pouces (OLED, QLED ou Full LED) en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.