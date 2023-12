Les récents écouteurs sans fil premium de chez Jabra sont déjà en promotion grâce à Noël qui approche

Avec leur réduction de bruit plus que convaincante et leur confort de port, les Jabra Elite 10 ont plusieurs arguments à faire valoir. Et même s'ils sont sortis tout récemment, ils sont déjà moins chers sur Amazon : on peut ainsi les trouver à 194,99 euros au lieu de 249,99 euros.

Lancés au même moment que les Jabra Elite 8 Active, les récents Jabra Elite 10 sont des écouteurs sans fil de qualité qui se démarquent notamment par leur réduction de bruit convaincante et leur excellent confort de port. Si ces true wireless déçoivent un peu sur leurs performances acoustiques sur le son spatial Dolby, ils restent tout à fait recommandables, surtout lorsqu’ils sont en promotion à -22 % comme en ce moment.

Les points forts des Jabra Elite 10

Des écouteurs très confortables

Une réduction de bruit convaincante

Une bonne autonomie

Lancés à 249,99 euros, les Jabra Elite 10 sont désormais affichés à 194,99 euros sur Amazon.

Des écouteurs qu’on adore porter et utiliser

Compacts et légers, les Jabra Elite 10 font partie de la grande famille des écouteurs sans fil intra-auriculaires, un format qui permet de les maintenir bien en place dans le pavillon de l’oreille. Leurs embouts en silicone sont même ovales et non pas ronds, comme les autres écouteurs du fabricant, ce qui offre un confort de port supérieur, en plus de bien sceller le conduit auditif pour assurer une bonne isolation passive. Lors de notre test, les Jabra Elite 10 se sont révélés particulièrement agréables à porter. Ils ont en plus l’avantage de pouvoir résister à la transpiration et aux projections d’eau et de poussières, d’où leur certification IP57.

Les Jabra Elite 10 ne sont pas seulement confortables : ils sont aussi ultra-simples à utiliser et très intuitifs. L’application Jabra Sound+ permet en plus de personnaliser les commandes des écouteurs et même d’ajuster de nombreux paramètres liés à la lecture musicale (mise en pause audio en mode transparence, par exemple).

Une excellente réduction de bruit

Équipés d’un système de réduction de bruit adaptatif, dont l’intensité varie en fonction des sons environnants, les Jabra Elite 10 parviennent à très bien atténuer les bruits les plus sourds dans des endroits très fréquentés. Les AirPods Pro 2 font certes mieux, mais les Jabra Elite 10 s’en sortent très bien. Un mode transparence est également présent pour pouvoir tenir une conversation sans devoir ôter ses écouteurs.

Caractéristique très mise en avant par Jabra à la sortie de leurs true wireless, l’expérience spatiale qui devrait être permise par la fonction Audio Spatial avec Dolby Atmos est vraiment décevante. Les voix et les instruments ne se déplacent pas dans l’espace pour nous envelopper, ce qui est bien dommage. La fonction de Head Tracking, censée déplacer certains sons avec les mouvements de tête de l’auditeur, n’est pas plus convaincante. Concernant la signature sonore, celle-ci souffre d’un excès de hautes fréquences qui dénature les titres musicaux. Heureusement, l’égaliseur viendra corriger ce défaut et apporter plus d’équilibre.

Pour finir sur une bonne note, les Jabra Elite 10 se rattrapent avec leur très bonne autonomie de 6h sur une seule charge. Le boîtier de rangement permet quant à lui de recharger environ 3 fois les écouteurs.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Jabra Elite 10.

