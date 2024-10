Jabra Elite 4 : ces écouteurs sans fil pas chers sont à moitié prix pendant ce Prime Day

DotĂ©s de la rĂ©duction de bruit active et compatibles Bluetooth multipoint et aptX, les Jabra Elite 4 sont des Ă©couteurs qui ont pas mal d’atouts, alors qu’ils ont Ă©tĂ© lancĂ©s Ă 99,99 euros. Pendant le Prime Day, ils sont mĂŞme encore plus accessibles : Amazon les propose en effet Ă 49,99 euros au cours de l’opĂ©ration.

Celles et ceux qui ne peuvent pas mettre plusieurs centaines d’euros dans des Ă©couteurs sans fil ont plusieurs alternatives pas chères et suffisamment efficaces face Ă eux. Parmi elles, on compte par exemple les Jabra Elite 4, qui nous font profiter d’une compatibilitĂ© Bluetooth multipoint, d’une bonne dynamique sonore, de la rĂ©duction de bruit active, et surtout d’un prix accessible. Alors certes, ils ne sont pas parfaits ni innovants, mais leur excellent rapport qualitĂ©/prix nous a conduits Ă l’intĂ©grer Ă notre top des meilleurs Ă©couteurs sans fil pas chers du moment. Pendant le Prime Day d’Amazon, on peut d’ailleurs les trouver Ă moitiĂ© prix.

Les points essentiels des Jabra Elite 4

Des Ă©couteurs confortables

DotĂ©s de la rĂ©duction de bruit active et d’une bonne isolation passive

Compatibles Bluetooth multipoint, aptX

Auparavant proposĂ©s Ă 99,99 euros, les Jabra Elite 4 sont aujourd’hui disponibles en promotion Ă 49,99 euros sur Amazon.

Un design bien reconnaissable et un bon confort

Chez Jabra, on ne change visiblement pas un design qui gagne, puisque les Elite 4 ressemblent fortement aux autres rĂ©fĂ©rences du fabricant. Au moins, les amateurs de la marque ne seront pas dĂ©paysĂ©s. Ici, on a trois Ă des Ă©couteurs sans fil classiques, sans tiges, mais avec un format lĂ©gèrement triangulaire et intra-auriculaire, que l’on positionne donc Ă l’intĂ©rieur du pavillon auriculaire. Et malgrĂ© cet aspect triangulaire, ces true wireless Ă©pousent bien la forme de l’oreille et restent bien en place. Aucune gĂŞne ne se fait par ailleurs ressentir, mĂŞme au bout de plusieurs heures de port. Des Ă©couteurs confortables, donc, qui ont aussi l’avantage d’ĂŞtre lĂ©gers, puisque chacun ne pèse que 4,6 g.

Les Jabra Elite 4 peuvent Ă©galement ĂŞtre portĂ©s pendant les entraĂ®nements sportifs, y compris en plein air puisqu’ils sont certifiĂ©s IP55 : ils peuvent donc rĂ©sister Ă la poussière, aux Ă©claboussures, Ă la pluie et Ă la transpiration. On Ă©vitera toutefois de les utiliser Ă la piscine, et donc de les immerger, mĂŞme Ă faible profondeur, pour ne pas les abĂ®mer durablement… Concernant les contrĂ´les des Ă©couteurs, notez qu’ils ne sont pas Ă©quipĂ©s de surfaces tactiles, mais de boutons physiques, un par Ă©couteur.

Une foule de fonctionnalités intégrées

CĂ´tĂ© audio, les Jabra Elite 4 embarquent des transducteurs dynamiques de 6 mm de diamètres et sont compatibles non seulement avec le codec audio Bluetooth SBC, mais Ă©galement avec le codec aptX de Qualcomm, qui propose une qualitĂ© audio sans perte Ă faible latence. Le Bluetooth multipoint est aussi de la partie, ce qui est un vĂ©ritable atout. En action, les Ă©couteurs font la part belle aux mĂ©diums, donc notamment les voix, et offrent un rendu très naturel, mais qui peut s’avĂ©rer assez fatigant au bout d’un moment. Les basses sont quant Ă elles en retrait, et les Ă©couteurs affichent un pic Ă 10 kHz dans les aigus pour leur assurer une certaine prĂ©cision. Globalement, les Elite 4 proposent une excellente plage dynamique avec beaucoup de prĂ©cision et une bonne rĂ©activitĂ©, et une scène sonore large et profonde. Dans tous les cas, sachez qu’un Ă©galiseur est disponible sur l’application Sound+ si vous souhaitez bidouiller la signature sonore Ă votre guise.

Les Jabra Elite 4 sont aussi dotĂ©s de la rĂ©duction de bruit active, mais c’est surtout l’isolation passive, assurĂ©e par les embouts en silicone, qui va permettre de filtrer les sons sourds et continus environnants. En revanche, les Ă©couteurs ont plus de mal Ă gommer les sons très graves ou Ă fort volume. Un mode transparence est par ailleurs disponible. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, les Jabra Elite 4 peuvent fonctionner durant 5h30 avec l’ANC, et 7h sans, avant de devoir ĂŞtre rechargĂ©s. Avec la charge du boĂ®tier, l’autonomie passerait cette fois Ă 22 heures avec rĂ©duction de bruit et jusqu’à 28 heures sans. La recharge complète, elle, met une heure.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet des Jabra Elite 4.

