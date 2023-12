Cet écran gaming 24 pouces (165 Hz, 0,8 ms) atteint son prix le plus bas sur Amazon

Si vous souhaitez vous offrir un bon écran PC taillé pour le gaming, mais que votre budget est limité, vous pourrez par exemple vous tourner vers le modèle Iiyama G-Master G2470HSU-B1. Doté d'un taux de rafraîchissement élevé et d'un taux de réponse réduit, il offre une configuration solide pour seulement 129 euros sur Amazon au lieu de 169 euros.

Les gamers ayant un budget serré mais qui ne souhaitent pas faire de concessions sur la fiche technique d’un écran PC pour le jeu pourront sans souci trouver leur bonheur chez Iiyama. La gamme G-Master, dédiée au gaming, regorge de moniteurs plus abordables que la moyenne et surtout dotés de configurations suffisamment solides. Aujourd’hui, c’est le très performant G-Master G2470HSU-B1 qui nous intéresse, en grande partie pour son prix actuel qui ne dépasse pas les 130 euros.

Les points forts de cet écran PC gamer Iiyama G-Master

Une dalle Fast IPS et Full HD de 24 pouces

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz + un taux de réponse de 0,8 ms

Une compatibilité avec AMD FreeSync Premium

Auparavant affiché à 169 euros, l’écran PC gamer Iiyama G-Master G2470HSU-B1 est désormais proposé à 129 euros sur Amazon.

Un petit écran idéal pour les petits bureaux

Si la plupart des joueurs apprécient le fait de pouvoir jouer sur un grand écran, histoire de ne louper aucun détail dans le jeu, les petites dalles ont elles aussi leur intérêt. L’écran de 24 pouces du G-Master G2470HSU-B1 d’Iiyama, idéal pour les petits bureaux, est par exemple très peu encombrant. Si cette dalle affiche une simple définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), ce qui peut s’avérer un peu juste pour du jeu, on a tout de même droit à une dalle Fast IPS, qui promet non seulement une belle colorimétrie et de larges angles de vision, mais également une meilleure réactivité par rapport à un simple écran IPS.

Par ailleurs, pour plus de confort, l’inclinaison de l’écran peut être ajusté, mais on regrette tout de même de ne pas pouvoir en modifier la hauteur. Pour ce qui est de la connectique, Iiyama est allé droit à l’essentiel avec un port HDMI 1.4, un DisplayPort 1.2, deux ports USB-A 2.0 et une prise jack 3,5 mm.

La fluidité avant tout

Un bon écran PC destiné au gaming se doit d’être réactif et d’offrir un affichage très fluide lors des combos les plus nerveux. Mission accomplie pour le G-Master G2470HSU-B1 : son taux de réponse s’établit à seulement 0,8 ms, soit l’assurance de profiter de mouvements bien fluides et d’éviter tout retard même au cours d’actions intenses, et son taux de rafraîchissement grimpe à 165 Hz (si la source est bien branchée au DisplayPort 1.2). En d’autres termes, les flous de mouvement seront de l’histoire ancienne.

Enfin, le moniteur marque aussi des points grâce à sa compatibilité avec la technologie AMD FreeSync, qui se charge de résoudre les problèmes de tearing en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par la carte graphique, minimisant ainsi les déchirures d’écran ou les saccades qui nous ralentissent au cours de nos parties.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles pour jouer efficacement à vos titres préférés, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.