Amazon enfile son costume de Père Noël et brade ses produits à petit prix

Vous ne savez toujours pas quoi offrir à Noël ? Voici une sélection de produits domotiques Amazon : enceintes, smart display, caméras… qui, en plus d'être en promotion, sont livrés juste à temps pour Noël.

Noël approche à grands pas, et c’est à cette occasion qu’Amazon brade quelques-uns de ses produits phares : Echo Show, Fire TV Stick, caméras Blink… De quoi faire plaisir ses proches et en plus en faisait quelques économies au passage puisqu’ils sont tous en promotion après le Black Friday.

Les produits Amazon en promotions

Nouvel Fire TV Stick 4K Max

L’Amazon Fire TV Stick 4K promet un streaming 4K plus rapide et fluide qu’auparavant. Pour cela, on a un processeur plus puissant cadencé 2 GHz, un stockage doublé (16 Go) et la prise en charge du Wi-Fi 6E. Dernière petite nouveauté, l’apparition du mode Écran Dynamique, une fonctionnalité qui transforme le téléviseur en une petite galerie d’art. La prise en charge de la 4K à 60 images par seconde, ainsi que des traitements HDR (HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision) sont là encore bien assurés, de même que le Dolby Atmos pour un son bien vaste et immersif.

Les atouts du Fire TV Stick 4K Max

Sa compatibilité 4K, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

La prise en charge du Wi-Fi 6E

La nouvelle fonctionnalité Écran Dynamique

Lancé à 79,99 euros, et vendu pendant le Black Friday à 56,99 euros, le Fire TV Stick 4K Max (2023) est désormais proposé à 49,99 euros sur Amazon.

Sachez que le nouveau Fire TV Stick 4K est aussi disponible en promotion : Amazon l’affiche à 39,99 euros au lieu de 69,99 euros.

En alternative moins chère, on trouve le Fire TV Stick à 27,99 euros sur Amazon.

L’Echo Show 5 (3ᵉ gen)

Il n’avait pas été renouvelé depuis 2021. Mais c’est à présent chose faite : l’Echo Show 5 a enfin bénéficié d’un lifting en cette fin d’année 2023, aussi bien au niveau de son design que de ses fonctionnalités. Cet écran connecté, toujours aussi pratique, offre ainsi une meilleure qualité sonore, une plus grande rapidité et une esthétique plus élégante.

Les points essentiels de l’Echo Show 5

Un petit écran compact

Un gain de qualité sur l’écran et l’audio

Un micro supplémentaire

Sans oublier Alexa et les skills

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur l’Echo Show 5 (3e gen) d’Amazon.

Lancé à 109,99 euros, l’Echo Show 5 (3ᵉ génération) est en ce moment disponible à 54,99 euros sur Amazon.

L’Echo Show 8 (3ᵉ gen)

L’Echo Show 8 de 2023 connaît une profonde refonte pour un usage plus intelligent et plus multimédia. Il prend un aspect plus haut de gamme et accueil un nouveau système de haut-parleur plus puissant, avec en prime une véritable spatialisation du son. Il gagne aussi en « intelligence », avec Alexa AI, la nouvelle version de l’assistant vocal d’Amazon, qui exploite les avancées de la maison dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Les points forts de l’Echo Show 8 (3ᵉ gen)

Un design plus raffiné

Une véritable spatialisation du son

Une meilleure qualité sur les appels vidéos

Sans oublier Alexa AI

De base à 169,99 euros, l’Echo Show 8 (3ᵉ gen) est aujourd’hui affiché à 144,99 euros sur Amazon.

L’Echo Show 15

L’Echo Show 15, le plus grand écran connecté d’Amazon, se veut être le point central du foyer grâce à ses nombreuses fonctionnalités pratiques au quotidien. Laisser des mots à destination des autres membres de la famille, consulter le calendrier partagé, remplir la liste de courses et même regarder des films et des séries : l’Echo Show 15 a clairement son utilité.

Les points forts de l’Echo Show 15

Un design élégant et un grand écran tactile

La polyvalence grâce aux widgets

L’écosystème Alexa

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Echo Show 15.

Affiché au prix barré de 319 euros, mais plus habituellement proposé à 299,99 euros, l’Echo Show 15 est aujourd’hui affiché à seulement 229,99 euros sur Amazon.

Blink Video Doorbell

La Blink Video Doorbell est une des sonnettes connectées les plus abordables du marché. Elle offre des fonctionnalités avancées, notamment en termes de surveillance et de détection de mouvement. Elle se démarque surtout de ses concurrents, car elle ne nécessite pas d’abonnement.

Une sonnette connectée intéressante

Pour son joli design

Sa qualité vidéo correcte de jour

Pas d’abonnement requis

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Blink Video Doorbell.

Initialement à 69,99 euros, la sonnette connectée Blink Video Doorbell est en promotion à 39,99 euros sur Amazon.

Kit Amazon Blink Outdoor + Mini

Si vous comptez partir en vacances pendant les fêtes de fin d’année, Amazon propose un kit de surveillance économique idéal. Avec une caméra extérieure et intérieure, l’ensemble vous revient à seulement 50 euros, au lieu de 139 euros de base.

Que contient ce pack Amazon ?

Une caméra extérieure qui filme en 1080p

Équipée d’une vision nocturne et détection des mouvements

Avec en plus, une petite caméra pour l’intérieur

De base à 134,98 euros, le pack Amazon Blink (Outdoor, Mini et Sync Module 2) est actuellement disponible en promotion à 50 euros sur le site d’Amazon.

