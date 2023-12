Le tout nouveau Samsung Galaxy S23 FE profite déjà d’une belle promotion chez Boulanger

Disponible en vente ce vendredi 8 décembre, le Samsung Galaxy S23 FE bénéficie déjà d'une belle offre : il passe à 599 euros au lieu de 699 euros, avec en prime des Galaxy Buds FE offerts !

Après avoir fait l’impasse sur le S22 FE, Samsung revient cette année avec le Galaxy S23 FE. Un téléphone qui, comme ses prédécesseurs avant lui, offre une expérience haut de gamme avec quelques concessions pour un prix plus contenu. Le Galaxy S23 FE respecte bien la philosophie de la gamme, et se trouve déjà 100 euros moins chers, grâce à cette offre.

Quelques mots sur le Samsung Galaxy S23 FE

Un design proche du S23 classique, avec un bel écran Amoled

Une puce de 2022 : l’Exynos 2200

Sous Android 14 avec One UI 6

Proposé à 699 euros dans sa version 128 Go, le Samsung Galaxy S23 FE revient à 599 euros sur le site Boulanger, grâce à un bonus de reprise. Mieux encore, des Galaxy Buds FE sont offerts une fois le téléphone ajouté au panier.

Un Galaxy S23 FE qui se confond avec son frère, le S23

Le Samsung Galaxy S23 FE hérite du design des S23 se distingue notamment par ses angles arrondis, ses bordures plus épaisses autour de l’écran, et le triple appareil photo où les caméras sont bien séparées les unes des autres. Il se compose du même capteur photo principal de 50 Mpx que sur les S23 et S23 Plus. Tout cela est accompagné d’un ultra grand-angle de 12 Mpx, et d’un téléobjectif x3 de 8 Mpx, soit une légèrement moins bonne définition que sur les S23.

Pour ceux qui aiment consommer des contenus, le S23 FE se montrera à la hauteur avec sa dalle Amoled de 6,4 pouces pour afficher des contrastes infinis et d’une définition Full HD+. On retrouve également un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour apporter une excellente fluidité à la navigation.

Une puce Exynos pour l’Europe

Encore une fois, l’Europe doit se contenter d’une puce Exynos alors que dans le reste du monde, c’est un Snapdragon qui animera le téléphone. Le S23 FE est donc proposé avec l’Exynos 2200, celle des S22, un détail qui peut faire grincer des dents quand on sait que celle-ci chauffait trop et que son GPU n’arrivait pas à afficher correctement les graphismes sur Fortnite…

Néanmoins, cette puce a connu des mises à jour et va mieux aujourd’hui. Vous allez pouvoir vous adonner à vos usages classiques (navigation, internet, petits jeux, contenus vidéo) sans souci, sauf en jeu où il faudra revoir à la baisse les graphismes. Point positif, il est livré directement sous Android 14 avec l’interface maison Samsung One UI 6. Et avec les quatre mises à jour majeures de l’OS et cinq années de patch de sécurité, cet appareil est fait pour durer. Enfin, c’est une batterie de 4 500 mAh qui se trouve dans les entrailles du smartphone. Elle se charge en 25 W et se targue de pouvoir retrouver 50 % d’énergie en 30 minutes.

Si vous souhaitez comparer le S23 FE de Samsung avec les autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 800 euros en 2023.

