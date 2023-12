Google Pixel 7a : Amazon remet le même prix qu’au Black Friday pour cet excellent smartphone

Le père Noël arrive bientôt avec le plein de bons plans dans sa hotte et parmi ceux-ci, on retrouve le Google Pixel 7a. On ne le présente plus, ce smartphone compact est le meilleur photophone dans sa tranche de prix grâce à son algorithme de traitement d'images et à sa panoplie d'outils IA. En ce moment, on le trouve à 399 euros au lieu de 509 euros chez Amazon, avec un chargeur offert.

Les Google Pixel sont les meilleurs photophones du marché aux côtés des Samsung Galaxy et des iPhone d’Apple, à la différence près qu’ils affichent un meilleur rapport qualité-prix. C’est d’autant plus vrai pour les versions compactes comme le Google Pixel 7a qui profite de performances admirables et d’un appareil photo de haute volée pour un prix de départ d’environ 500 euros. Et en ce moment, ce smartphone profite d’une réduction de 22 % histoire de finir plus facilement sous le sapin.

Ce qu’il faut retenir du Google Pixel 7a

Le meilleur photophone de son segment tarifaire

Un smartphone compact à l’écran bien calibré

L’expérience fluide de Pixel Experience

Au lieu de 509 euros habituellement, le Google Pixel 7a est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez Amazon. De plus, un chargeur officiel est inclus à l’achat.

Un photophone bluffant pour moins de 400 € !

Après un très bon Google Pixel 6a, la firme de Mountain View s’est une fois de plus surpassée avec le Google Pixel 7a. Un appareil photo d’une telle qualité à ce prix, on ne voit pas ça ailleurs. Le Google Pixel 7a embarque deux capteurs au dos : un capteur principal de 64 Mpx et un ultra grand-angle de 13 Mpx. Si la configuration a l’air basique sur le papier, on se retrouve tout de même avec des clichés au piqué et à la colorimétrie impeccables et un mode portrait et un mode nuit au top grâce à l’algorithme de traitement d’images. Un zoom numérique x8 saupoudré d’IA plutôt bluffant est aussi de la partie.

Pour admirer ses prises de vue, ça se passe sur cet écran AMOLED en définition Full HD+ (2 408 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On a ainsi un écran relativement fluide mais aussi lumineux avec un pic à 1 230 cd/m² en mode HDR, il manque cependant d’un peu de couleurs par rapport à ses concurrents avec une couverture de seulement 75 % de la gamme DCI-P3. Pour ce qui est du design, le Pixel 7a reprend celui du Pixel 6a mais en plus affiné, tout en gardant l’excellente prise en main prodiguée par son format compact.

Des performances plus acceptables dans cette tranche de prix

À l’instar de ses grands-frères, le Google Pixel 7a tourne avec la deuxième génération du Google Tensor. Si ce SoC ne permet pas au Pixel 7 et au Pixel 7 Pro de tenir tête à leurs concurrents sur le plan des performances, le Google Pixel 7a dépasse ses rivaux directs d’une tête. Avec 8 Go de RAM, le multitâche, la navigation et la lecture vidéo tournent sans soucis. Même les gros jeux du Play Store fonctionnent avec un peu de chauffe, Genshin Impact était par exemple réglé en « moyen » et tournait à 60 FPS durant notre test.

L’un des gros atouts des Google Pixel, en plus de leur appareil photo, c’est leur interface Pixel Experience. Non seulement elle propose des fonctionnalités exclusives, notamment pour modifier ses photos, mais elle offre une fluidité exemplaire à l’image d’une interface iOS. Enfin, ce smartphone intègre une batterie de 4 385 mAh qui lui permet de tenir environ une grosse journée, voire une matinée supplémentaire, mais avec sa recharge de 18 W, il faut compter environ deux heures pour le recharger intégralement.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 7a.

Afin de comparer le Google Pixel 7a avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones pour la photo du moment.

