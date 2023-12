Xiaomi Watch S1 Active : cette montre connectée est de retour à moitié prix

Avec son suivi efficace des activités et de la santé, la Xiaomi Watch S1 Active peut tout à fait épauler les sportifs au cours de leurs entraînements. Elle pourra surtout plaire à celles et ceux qui ont un budget restreint : à 99 euros au lieu de 199 euros chez Boulanger, cette montre connectée est en effet bien plus abordable.

Si l’élégante Xiaomi Watch S1 propose un suivi des activités sportives, la Xiaomi Watch S1 Active, sa version taillée pour le sport lancée au même moment, est bien plus adaptée à celles et ceux qui s’entraînent au quotidien et qui ont besoin d’un vrai coach à leur poignet. Outre ses nombreuses fonctionnalités bien pratiques, c’est aussi son prix qui la rend encore plus intéressante puisqu’actuellement, celui-ci ne dépasse pas les 100 euros grâce à une promotion.

Les points forts de la Xiaomi Watch S1 Active

Un écran AMOLED de 1,43 pouce

Un suivi efficace du sport

Une autonomie généreuse

Initialement affichée à 199 euros, la Xiaomi Watch S1 Active est désormais proposée à 99 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Xiaomi Watch S1 Active. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Watch S1 Active au meilleur prix ?

Une montre solide pour le sport

Si la Xiaomi Watch S1 classique adopte un design plus sophistiqué et élégant, la Xiaomi Watch S1 Active est bien plus sportive avec son bracelet en silicone, plus pratique pour les entraînements que le cuir, et son cadran robuste avec sa lunette graduée en métal. Elle pourra même se faire oublier au poignet grâce à son poids contenu de 36 g, ce qui n’est pas de refus pendant l’effort.

Du côté de son écran, la Xiaomi Watch S1 Active intègre une dalle AMOLED de 1,43 pouce (466 x 466 pixels), tout comme sa version classique, ce qui nous fait profiter d’un affichage précis en plus de rendre les pixels invisibles. Un écran qui pourra rester allumé entre 5 et 7 jours si la montre est utilisée intensivement, avant de devoir passer par la case recharge. Avec un usage plus classique, l’autonomie monte à 12 jours, et peut même aller jusqu’à 24 jours, selon la marque, avec le mode économie d’énergie activé.

Un suivi des activités idéal pour les actifs

Si la Xiaomi Watch S1 Active est particulièrement adaptée aux sportifs, c’est pour son suivi efficace des activités sportives. La montre est d’abord capable de prendre en charge 117 modes d’entraînement, avec 19 modes d’entraînement professionnels comme le HIIT et le vélo elliptique. Un GPS double-bande est aussi présent dans les entrailles de la montre, de quoi faciliter les entraînements à l’extérieur. Des données précises peuvent aussi être calculées lors des entraînements de course à pied, de cyclisme ou encore de natation (oui, la montre est étanche jusqu’à 50 mètres). Des informations à retrouver sur l’application Mi Wear, sur laquelle on peut aussi trouver des données liées à notre santé.

En effet, grâce à sa batterie de capteurs, la Xiaomi Watch S1 Active peut mesurer le rythme cardiaque, le niveau d’oxygénation du sang (SpO2), le niveau de stress, ou encore la qualité du sommeil de son utilisateur, histoire de surveiller sa forme au quotidien. Enfin, la montre permet aussi de répondre à des appels grâce au Bluetooth, et l’intégration de l’assistant Alexa offre la possibilité de faire des commandes vocales à tout moment.

Si vous souhaitez découvrir de nouvelles références avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.