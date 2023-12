E.Leclerc propose actuellement la meilleure offre pour l’iPad 9 de 2021

Plus de deux ans après sa sortie, l'iPad 9 reste encore aujourd'hui une bonne tablette, qui a en plus l'avantage d'être la plus abordable du catalogue d'Apple. En ce moment, on peut d'ailleurs la trouver à 379 euros chez E.Leclerc au lieu de 439 euros.

Celles et ceux qui n’ont pas les moyens de s’acheter un iPad Air, mais qui souhaitent tout de même posséder une tablette Apple efficace pourront se tourner vers l’iPad 9, qui a précédé le plus récent iPad 10. Sortie en 2021, cette référence reste encore aujourd’hui une bonne porte d’entrée dans l’écosystème de la Pomme, avec sa configuration plus que satisfaisante. Une tablette qui vaut encore plus le coup lorsqu’elle est en promotion, comme actuellement.

Pourquoi l’iPad 9 de 2021 vaut encore le coup

Un écran Retina de 10,2 pouces

De bonnes performances avec la puce A13 Bionic

Une autonomie assez généreuse

Généralement proposé à 439 euros, l’iPad 9 de 2021 est désormais affiché à 379 euros chez E.Leclerc.

Un design moins premium, mais la qualité Apple est là

Si les récents iPad Air et iPad Pro présentent des designs sophistiqués, avec des bordures très fines, l’iPad 9 est clairement moins raffiné avec ses bordures épaisses et son capteur d’empreinte Touch ID niché dans le bouton Home sous l’écran. Un capteur qui se fait désormais plus discret sur les références plus jeunes de la marque : sur l’iPad Air M1, on le trouve par exemple sur le bouton d’allumage de l’appareil, sur la tranche supérieure. Toutefois, comme sur tous les produits d’Apple, les finitions demeurent ultra-soignées.

L’iPad 9 remonte heureusement la pente grâce avec son écran Retina (LCD) de 10,2 pouces, compatible True Tone. La dalle est donc capable de s’adapter à la luminosité ambiante et de moduler la température des couleurs. Ajoutons d’ailleurs que l’iPad 9 peut être utilisé avec l’Apple Pencil, ce qui devrait plaire aux créatifs qui n’ont pas le budget pour un iPad Pro.

Une puissance suffisante et une bonne autonomie

Concernant ses performances, l’iPad 9 est équipé d’une puce A13 Bionic. On est évidemment loin de la puissance délivrée par les puces M1 et M2, que les récents iPad embarquent, mais cela n’empêche pas l’iPad 9 de faire tourner efficacement les tâches classiques de manière suffisamment fluide. L’interface iPadOS est de son côté toujours aussi réactive. Rappelons aussi que l’iPad peut faire office de mini console et nous faire profiter d’Apple Arcade avec une manette connectée en Bluetooth. Pour ce qui est de la partie photo, l’iPad 9 intègre une caméra de 12 mégapixels à l’avant, contre 8 mégapixels dans la précédente génération.

Enfin, côté autonomie, l’iPad 9 se montre rassurant puisqu’il peut fonctionner durant plusieurs jours avant de devoir passer par la case recharge, si l’utilisation est peu intensive du moins. Pour la recharge, qui s’opère avec le désormais désuet câble Lightning vers USB-C, armez-vous de patience, parce qu’elle sera (très) longue : lors de notre test, il nous a fallu 2h45 pour atteindre les 100 % de batterie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPad 9 (2021).

Si vous souhaitez découvrir ou comparer les autres tablettes d’Apple avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPad du moment.

