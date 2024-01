Super prix pour ce SSD NVMe de 1 To pour PS5 (avec dissipateur thermique)

Entre ses débits très élevés, sa grande capacité de stockage, et son dissipateur thermique, le SSD M.2 Crucial T500 a de quoi plaire. Mieux encore, sa version 1 To revient à 90 euros seulement, au lieu de 141 euros habituellement.

La PS5 Slim de Sony est sortie récemment, et si la principale différence reste la taille par rapport au modèle standard, elle revoit le stockage à la hausse et compte 1 To de stockage interne contre 664 Go exploitables sur le premier. Une bonne chose pour les nouveaux acquéreurs de la version Slim. En revanche, si vous possédez la PS5 Standard ou Digital, et que vous arrivez à saturation de votre espace de stockage, ce SSD M.2 en promotion est idéal pour vous en libérer.

Ce qu’il faut retenir du Crucial T500

Des débits allant jusqu’à 7 300 Mo/s

Un dissipateur thermique intégré

Compatible PS5 et 1 To de stockage

Vendu à 141,59 euros sur le site officiel, le SSD NVMe M.2 Crucial T500 avec dissipateur thermique et 1 To de stockage, se trouve actuellement moins cher sur Amazon : 90,99 euros.

Un SSD M.2 performant

Le Crucial T500 répond parfaitement aux critères de Sony avec son interface PCIe 4.0, ses débits montant jusqu’à 7 300 Mo/s en lecture et 6 800 Mo/s en écriture. Intégré à votre PS5 ou à votre PC, il sera capable de réduire les temps de chargement de vos jeux ou applications, mais aussi d’accélérer les lancements de votre machine.

Une des raisons pour lesquelles ce SSD rentre parfaitement dans la PS5 est la présence de son dissipateur thermique. C’est indispensable pour maintenir des vitesses élevées et d’éviter toute surchauffe pouvant conduire à des pertes de performances de la console. Rapide à installer sur un PC, un SSD M.2 s’installe moins facilement sur la PS5. Il faut mettre à jour la console, et s’équiper d’un tournevis cruciforme. Nous vous conseillons cet article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème, il est même accompagné d’une vidéo.

Parfait pour agrandir sa ludothèque

Un jeu PS5 pèse en moyenne dans les 50 Go, mais de plus en plus de titres AAA approchent des 100 Go. Avec le Crucial T500, c’est un stockage supplémentaire de 1000 Go qu’on a droit.

Vous allez pouvoir installer 20 jeux supplémentaires de 50 Go ou 10 jeux supplémentaires de 100 Go sur votre console, en plus du stockage initial de la machine, qui s’élève à 667 Go. De quoi profiter d’une bibliothèque de jeux plus conséquente.

Si vous ne savez pas encore quelle solution est la mieux adaptée, un SSD interne ou bien un disque dur externe pour votre console, retrouvez notre guide sur quel SSD interne et disque dur externe choisir pour la PS5.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.