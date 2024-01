Pendant les soldes, ce récent TV QNED de 55 pouces signé LG coûte 40 % de moins

Alliance de la technologie NanoCell et de la QLED, la technologie d'affichage QNED se montre au moins aussi intéressante que l'OLED qui est pourtant la spécialité de LG. Sorti à la rentrée 2023, le LG 55QNED75 est un de ces TV profitant d'un affichage QNED et si le prix de départ est élevé, ce n'est plus le cas durant ces soldes. Chez Darty, le LG 55QNED75 s'affiche à 599,99 euros au lieu de 999,99 euros.

LG est l’un des leaders du marché des TV et le numéro un incontesté du segment des écrans OLED, mais il arrive que le constructeur sud-coréen sorte de temps en temps de sa zone de confort. Il y a quelques années, LG a conçu sa propre technologie d’affichage, la QNED qui est un dérivé de la QLED et arboré par ce TV en promotion durant ces soldes d’hiver. Chez Darty, le LG 55QNED75 commercialisé il y a quelques mois profite d’une remise de 400 euros, faisant chuter son prix sous les 600 euros.

Le LG 55QNED75 en quelques mots

Un écran QNED de 55 pouces en définition 4K

Traitements d’image HDR10 et HDR HLG

Les fonctions Smart TV avec WebOS 23

Au lieu de 999,99 euros habituellement, le LG 55QNED75 est maintenant disponible en promotion à 599,99 euros chez Darty.

Les caractéristiques du LG 55QNED75

QNED, pour Quantum Dot NanoCell, est une technologie d’affichage conçue par LG qui combine le filtre à points quantiques de la QLED avec la dalle à nano-cristaux NanoCell. Grâce à ce savant alliage, le LG 55QNED75 diffuse une image plus contrastée et avec une luminosité et une colorimétrie mieux maîtrisées. Afin d’afficher une image sublime en toutes circonstances, ce TV 4K (3 840 x 2 160 pixels) peut upscaler tous les flux vidéo entrants vers cette définition et dispose également des traitements d’image HDR10 et HDR HLG.

Toutefois, le LG 55QNED75 n’est pas le TV le mieux optimisé pour un usage gaming à cause d’un taux de rafraîchissement qui ne dépasse pas les 60 Hz et de l’absence de technologie VRR. En revanche, on retrouve les fonctions d’une Smart TV avec l’interface WebOS 23, le système d’exploitation maison de LG. Cette dernière version permet une nouvelle personnalisation du menu afin d’y naviguer plus aisément et rapidement et donne accès aux habituelles plateformes de streaming et de cloud gaming telles que Netflix et Nvidia GeForce Now.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

