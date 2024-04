180 € au lieu de 469 € : c’est le super prix de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro sur Amazon

La Galaxy Watch 5 Pro représente sans doute le meilleur compromis pour qui cherche une montre connectée premium et accessible. Elle se retrouve sur Amazon à 180 euros au lieu de 469 euros à son lancement.

Chaque année, une nouvelle itération de la Watch de Samsung fait son apparition, mais cela ne veut pas dire que les anciennes ne sont plus à la page, bien au contraire. Prenons, par exemple, la Galaxy Watch 5 Pro qui conserve tout ce que l’on peut attendre d’une montre connectée premium digne de ce nom, pour les sportifs, les personnes soucieuses de leu santé ou les actifs fans de gadget. C’est d’autant plus un bon deal que son prix baisse de plus de 60 % aujourd’hui.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Un écran AMOLED de qualité

Les nombreuses mesures de santé

Beaucoup d’applications compatibles

Plus de deux jours d’autonomie

Au lieu de 469 euros à son lancement, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro (version Bluetooth en coloris noir 45 mm) est maintenant affiché à 280 euros, mais revient à seulement 180 euros sur Amazon grâce à l’ODR de 100 euros, valable jusqu’au 30 avril prochain.

Une montre connectée efficace et autonome pour les sportifs

Malgré l’arrivée en fin d’année dernière des Watch 6 et 6 Pro, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro a de sérieux arguments à faire valoir pour éviter de passer à la dernière génération. Tout d’abord, elle adopte un design en totale rupture avec la Samsung Galaxy Watch 4 Classic et sa taille de 45 mm lui fait gagner en robustesse. Elle profite aussi d’une certification IP68. L’écran de 1,4 pouce AMOLED de 450 x 450 pixels fait toujours son petit effet, parmi les affichages le plus qualitatif pour ce type d’appareil.

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro assure un suivi santé complet et se débrouille également dans celui des performances sportives. Elle embarque une multitude de capteurs tels qu’un gyroscope, un accéléromètre, un baromètre, un impédancemètre bioélectrique, un cardiofréquencemètre et un tensiomètre. Enfin, elle est aussi l’une des plus endurantes du marché puisqu’elle est capable de tenir sur près de trois jours, ce qui n’était pas franchement le cas des anciennes générations.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

Afin de comparer la Samsung Galaxy Watch 5 pro avec d’autres références premium que nous recommandons chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2024.

