Galaxy Watch 6 : quand la dernière montre de Samsung est déjà à prix bas

La Galaxy Watch 6 fait partie des nouvelles montres connectées haut de gamme de Samsung, dont le prix est fortement en baisse aujourd’hui. La version 40 mm, passe de 319 euros à 199 euros grâce à cette offre sur Amazon.

La Samsung Galaxy Watch 6 s’inspire du modèle précédent en y ajoutant quelques améliorations au passage. En récoltant la note de 8/10 à notre test, cette montre est tout à fait recommandable pour les personnes souhaitant se laisser tenter par une montre connectée Android accessible. Elle est d’ailleurs moins chère en ce moment et perd 120 euros de son prix initial.

L’essentiel à retenir sur la Samsung Galaxy Watch 6

Un écran de très bonne qualité avec des bordures plus fines

Une interface fluide et simple à utiliser

Des fonctions de santé très nombreuses

La Samsung Galaxy Watch 6 dans sa version 40 mm, Bluetooth et Wifi est proposée à 319 euros, mais sur Amazon, il est possible de l’obtenir à 199 euros en appliquant le coupon de 70 euros et en cumulant avec l’ODR de 50 euros.

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic est, elle aussi, en promotion. Vous pouvez l’obtenir à 249 euros au lieu de 419 euros en appliquant le coupon de 90 euros et en cumulant avec l’ODR de 80 euros.

Une montre toujours élégante, avec des bordures d’écran plus affinées

Contrairement à la version Classic, la Galaxy Watch 6 est démunie de la lunette rotative et opte pour un design plus minimaliste. Cette génération vient surtout réduire les bordures pour laisser pleinement l’écran s’exprimer. À titre de comparaison, pour un gabarit identique, le modèle 40 mm intègre désormais un écran de 1,31 pouce, contre 1,2 pouce pour la Galaxy Watch 5. Résultat : on a un design bien plus agréable à l’œil, avec un liseré noir bien plus fin tout autour du cadran. Les matériaux choisis sont aussi différents, ici la Watch 6 profite d’un boîtier en aluminium et non en acier inoxydable, ce qui a l’avantage d’être plus léger (29 g) et au passage de se faire oublier à votre poignet.

Concernant l’affichage, on a droit à une dalle Amoled et Always-On, avec une luminosité maximale de 2000 cd/m² plutôt rare sur le marché. L’écran profite aussi d’un mode sommeil paramétrable et de nombreux cadrans proposés sur le Google Play Store. C’est donc un sans-faute de ce côté-là pour la Galaxy Watch. Pour fonctionner efficacement, elle s’appuie sur la puce Exynos W930 qui augmente la fluidité de 18 % d’après Samsung. Côté interface, on a droit à One UI Watch 5, basée sur Wear OS 4, une interface simple avec de nombreuses fonctions intégrées.

Et qui assure un bon suivi

La montre est capable de prendre de nombreuses mesures comme la fréquence cardiaque en continu, la saturation pulsée en oxygène dans le sang, votre niveau de stress, vos différentes phases de sommeil et même votre température pendant la nuit. En revanche, Samsung continue de limiter l’accès à l’ECG et la prise de tension à ses smartphones. Le suivi de la fréquence cardiaque est convenable et les fonctions de santé très nombreuses. Côté sport, la montre reconnaît 90 activités sportives comme la course à pied, la natation, le vélo ou encore le yoga. On aurait aimé des fonctions d’entrainement plus poussées, mais il est possible de programmer des entrainements en fractionné, mais aussi de définir une zone de fréquence cardiaque personnalisée selon ses objectifs sportifs. Le suivi GPS est de son côté plutôt efficace.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la Galaxy Watch 6 manque d’endurance. Nous avons testé la version 44 mm et celle-ci a pu atteindre les deux jours d’utilisation… dans un usage modéré. Pour le modèle 40 mm, on peut s’attendre à moins vu qu’il possède un accumulateur de 300 mAh contre 425 mAh pour la version 44 mm.

Découvrez plus de détails dans notre test sur la Samsung Galaxy Watch 6.

