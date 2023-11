À -50 %, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro n’a jamais été aussi accessible que pour le Black Friday

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro est une montre connectée haut de gamme polyvalent qui tire son épingle du jeu dans le suivi santé & sport. Elle est sortie il y a un peu plus d'un an mais elle est déjà disponible à moitié prix grâce au Black Friday. Au lieu de son prix de départ de 469 euros, on peut en ce moment la retrouver pour 245 euros sur Amazon.

Pour sa cinquième génération de montres connectées Galaxy Watch, Samsung a délaissé le modèle haut de gamme Classic pour un modèle Pro dont le design se veut plus moderne, mais qui a dû mettre de côté la lunette rotative. Cela n’a pas dû être du goût de tout le monde puisque le constructeur sud-coréen a réintégré le modèle Classic dans la gamme des Galaxy Watch 6. Il n’empêche que la Samsung Galaxy Watch 5 Pro est une montre connectée très appréciable, d’autant plus que le Black Friday fait chuter son prix de moitié.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Un écran AMOLED de qualité

Les nombreuses mesures de santé

Beaucoup d’applications compatibles

Plus de deux jours d’autonomie

Au lieu de 469 euros habituellement, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro (coloris Titanium – version Bluetooth) est maintenant disponible en promotion à 245 euros chez Amazon.

Une smartwatch bien finie et endurante

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro a beaucoup fait parler d’elle en adoptant un design en totale rupture avec la Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Plus de lunette rotative ici mais des bordures concaves et en hauteur pour le boîtier afin de lui donner un certain relief. Il faut toutefois prendre en compte sa taille de 45 mm qui ne convient pas aux poignets fins. Enfin, la Samsung Galaxy Watch Pro 5 profite d’une certification IP68, en plus d’être résistante à la poussière, elle peut être emmenée à la piscine.

En ce qui concerne l’écran de 1,4 pouce, le constructeur sud-coréen adopte une dalle AMOLED de 450 x 450 pixels avec une résolution de 321 ppp et dotée du mode Always-On. Nous avons donc là un affichage plus qualitatif qu’une montre Garmin par exemple grâce au rapport de contraste infini. Du côté de l’autonomie, ce n’est pas vraiment brillant si l’on compare avec certains concurrents, mais la Samsung Galaxy Watch 5 Pro a fait l’effort d’être l’une des seules smartwatches sous Wear OS à frôler les trois jours d’autonomie.

Des mesures nombreuses et précises

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro assure un suivi santé complet et se débrouille également dans celui des performances sportives, bien que ce ne soit pas sa fonction première. Elle embarque une multitude de capteurs tels qu’un gyroscope, un accéléromètre, un baromètre, un impédancemètre bioélectrique, un cardiofréquencemètre et un tensiomètre. À l’aide de ces outils, elle peut fournir des analyses détaillés sur la qualité du sommeil, le niveau de stress ou encore déterminer le taux de graisse et de muscle dans le corps.

Du côté du suivi des performances sportives, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro propose d’accompagner son porteur sur plus d’une centaine de disciplines, de la course à pieds au vélo en passant par le ski, la natation, la randonnée, le roller et le hula hoop. Pour le suivi GPS, cette montre connectée est compatible avec les systèmes GPS, Galileo, Beidou et Glonass, mais cela reste un suivi monobande et le résultat n’est pas vraiment à la hauteur des espérances à cause du manque de précision.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

