Amazon casse le prix de la Samsung Galaxy Watch 6 (44 mm) pendant ses ventes flash de printemps

Si vous souhaitez investir dans une bonne montre connectĂ©e Android, la Samsung Galaxy Watch 6 est idĂ©ale. Elle a mĂȘme aujourd’hui l’avantage d’ĂȘtre plus abordable dans sa version 44 mm : 219 euros contre 349 euros Ă sa sortie.

Si la Galaxy Watch 6 ne brille pas pour son autonomie, la montre de Samsung plaĂźt pour son Ă©cran de trĂšs bonne facture, ses fonctionnalitĂ©s Ă foison, mais aussi son interface intuitive. Avec tous ces bons arguments, elle devient un trĂšs bon compagnon Ă mettre au poignet, et c’est encore plus le cas avec cette remise de prĂšs de 130 euros sur le modĂšle 44 mm grĂące aux ventes flash de printemps.

Quels sont les atouts de la Galaxy Watch 6 ?

Un écran de trÚs bonne qualité, avec des bordures plus fines

Les fonctions complÚtes cÎté sport et santé

L’interface simple d’utilisation

Au dĂ©part Ă 349 euros, la Samsung Galaxy Watch 6 (44 mm, Wi-Fi, Bluetooth) s’affiche en ce moment Ă 299,90 euros sur Amazon, et grĂące Ă une ODR de 50 euros et un coupon de 30 euros, la montre revient Ă seulement 219,90 euros.

Soignée, légÚre et agréable à porter

La Galaxy Watch 6 partage de nombreux points communs avec la version « Classic » mais se diffĂ©rencie par le choix de matĂ©riaux plus lĂ©ger et surtout l’absence de cadran rotatif. Avec un boĂźtier en aluminium et non en acier inoxydable, la montre se fait vite oublier Ă votre poignet (29 g). Son look est aussi plus minimaliste et voit ses bordures se rĂ©duire pour laisser pleinement l’écran s’exprimer.

Sa dalle Amoled et Always-On propose une luminositĂ© maximale de 2000 cd/mÂČ, et est donc trĂšs agrĂ©able Ă consulter, mĂȘme en plein soleil. On trouve mĂȘme un mode sommeil paramĂ©trable et de nombreux cadrans proposĂ©s sur le Google Play Store. C’est un sans-faute de ce cĂŽtĂ©-lĂ pour la Galaxy Watch 6. Pour fonctionner efficacement, elle s’appuie sur la puce Exynos W930 qui augmente la fluiditĂ© de 18 % d’aprĂšs Samsung. CĂŽtĂ© interface, on a droit Ă One UI Watch 5, basĂ©e sur Wear OS 4, une interface simple avec de nombreuses fonctions intĂ©grĂ©es.

Une montre avec des fonctions de santé trÚs nombreuses

La Watch 6 remplit toutes les cases des fonctionnalitĂ©s classiques d’une montre connectĂ©e. Vous avez entre autres accĂšs Ă de nombreuses mesures comme la frĂ©quence cardiaque en continu, la saturation pulsĂ©e en oxygĂšne dans le sang, votre niveau de stress, vos diffĂ©rentes phases de sommeil et mĂȘme votre tempĂ©rature pendant la nuit. En revanche, Samsung continue de limiter l’accĂšs Ă l’ECG et la prise de tension Ă ses smartphones. Le suivi de la frĂ©quence cardiaque est convenable et les fonctions de santĂ© trĂšs nombreuses.

Sur la partie sport, la montre reconnaĂźt 90 activitĂ©s sportives comme la course Ă pied, la natation, le vĂ©lo ou encore le yoga. On aurait aimĂ© des fonctions d’entrainement plus poussĂ©es, mais il est possible de programmer des entrainements en fractionnĂ©, mais aussi de dĂ©finir une zone de frĂ©quence cardiaque personnalisĂ©e selon ses objectifs sportifs. Le suivi GPS est de son cĂŽtĂ© plutĂŽt efficace. Pour finir sur l’autonomie, nous avons testĂ© la version 44 mm et celle-ci a pu atteindre les deux jours d’utilisation
 dans un usage modĂ©rĂ©.

Envie d’en savoir plus ? N’hĂ©sitez pas Ă lire notre test sur la Samsung Galaxy Watch 6.

