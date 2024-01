iPad 9 (2021) : la tablette la plus abordable d’Apple baisse son prix pour les soldes

Il n'est plus tout jeune, mais l'iPad 9 de 2021 reste une tablette idéale pour celles et ceux qui veulent profiter de la qualité Apple sans payer une fortune. Si ce modèle est habituellement abordable, il est encore moins cher pendant les soldes : on le trouve en effet à 389 euros au lieu de 439 euros chez Darty et à la Fnac.

Si vous n’avez pas le budget adéquat pour acheter un iPad Pro ou un iPad Air, et que vous n’avez de toute façon pas besoin d’une puissance démesurée, mais que vous souhaitez tout de même profiter de l’écosystème d’Apple, alors il faudra vous tourner vers l’iPad 9. Sortie en 2021, cette tablette reste la plus abordable du catalogue de la Pomme tout en démontrant encore aujourd’hui une belle efficacité. Le moment est d’ailleurs idéal pour enfin se laisser convaincre puisque pendant les soldes d’hiver, l’iPad 9 coûte moins de 390 euros.

Ce qu’il faut savoir sur l’iPad 9 de 2021

Un bel écran Retina

De bonnes performances avec l’A13 Bionic

Une tablette endurante

Initialement affiché à 439 euros, l’iPad 9 de 2021 est désormais proposé à 389 euros chez Darty et à la Fnac.

Pourquoi l’iPad 9 vaut-il encore le coup ?

Opter pour un iPad, c’est être certain de pouvoir profiter de finitions de qualité, Apple oblige. L’iPad 9 en est une belle preuve, même s’il est évidemment moins sophistiqué que les iPad Pro et Air, avec ses bordures épaisses ou encore son capteur d’empreinte Touch ID niché dans le bouton Home. On a tout de même droit à une belle dalle Retina (LCD) compatible True Tone de 10,2 pouces. Et elle est en plus compatible avec l’Apple Pencil.

Côté performances, l’iPad 9 renferme une puce A13 Bionic. Sans surprise moins puissante que les puces M1 et M2, elle permet tout de même de faire tourner les tâches classiques de manière fluide. L’interface iPadOS reste de son côté d’une efficacité redoutable et bien réactive. Ajoutons aussi que l’iPad 9 peut faire office de console et nous faire profiter d’Apple Arcade avec une manette connectée en Bluetooth. De plus, la tablette peut même servir à piloter ses objets connectés grâce à la l’application Maison, y compris à distance. Enfin, côté autonomie, l’iPad se montre plutôt endurant pour des usages classiques et peut même tenir plusieurs jours si l’utilisation est peu intensive. La recharge, qui s’effectue avec un câble Lightning vers USB-C, sera toutefois très longue.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPad 9 (2021).

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

