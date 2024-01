249 €, c’est tout ce que coûte ce pack smartphone + montre connectée de la marque Motorola pendant les soldes

Les petits budgets qui souhaitent changer de smartphone et qui ne refuseraient pas d'avoir une montre connectée avec pourront se tourner vers le pack Motorola comprenant un moto G84 et une Moto Watch 100. Le tout ne vous coûtera que 249 euros au lieu de 429 euros chez Boulanger.

Il n’est pas impossible aujourd’hui de s’acheter un bon smartphone, et même une montre connectée en plus pour l’accompagner, sans pour autant se ruiner. La preuve est à trouver du côté de Motorola, qui propose des références d’entrée de gamme qui ne manquent pas d’atout. Pendant les soldes d’hiver, il est d’ailleurs possible d’acquérir un pack à moins de 250 euros et qui comprend un smartphone Moto G84 et une montre connectée Moto Watch 100, deux appareils dont les fiches techniques comportent quelques éléments plutôt premium.

Ce qu’il faut savoir sur ce pack Motorola

Un smartphone avec une dalle pOled rafraîchie à 120 Hz

Une montre connectée avec de multiples fonctions de santé

Deux appareils vraiment pas chers

Le Motorola Moto G84 a été lancé au prix de 299 euros et la Moto Watch 100 au prix de 119 euros. Mais pendant les soldes d’hiver, le pack comprenant ces deux produits est proposé à 249 euros chez Boulanger.

En quoi ce pack Motorola est-il intéressant ?

Le Motorola Moto G84 est un smartphone qui marque déjà des points avec son écran pOled de 6,55 pouces avec une définition FHD+, mais aussi et avant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une telle promesse de fluidité est plutôt rare sur le marché de l’entrée de gamme. Son design n’est pas en reste avec ses tranches plates et ses angles arrondis, qui apportent une petite touche d’élégance. On aurait toutefois aimé avoir des bordures d’écran moins épaisses, mais sur le secteur de l’entrée de gamme, c’est plutôt habituel. Côté performances, le moto g84 embarque une puce Snapdragon 695 un peu vieillotte, mais on se console avec la 5G, les 12 Go de RAM et les 256 Go de stockage extensible auxquels on a droit. Le Moto g84 remonte aussi la pente avec sa grosse batterie de 5 000 mAh, compatible avec la charge rapide à 33 W. Enfin, côté photo, le smartphone est équipé d’un capteur grand-angle de 50 mégapixels avec stabilisation optique et un ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Concernant la montre connectée Moto Watch 100, celle-ci reprend le design classique des montres de la marque avec un écran rond LCD de 1,3 pouce. Le mode Always-On est d’ailleurs de la partie, ce qui est bien pratique, et la montre connectée est certifiée 5 ATM, ce qui lui permet d’être étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur. Cet accessoire permet également de surveiller sa santé, puisqu’il embarque un cardiofréquencemètre et un oxymètre pour mesurer le niveau de saturation en oxygène dans le sang. Les sportifs apprécieront aussi la présence d’une puce GPS, bien utile lors des entraînements en plein air. Enfin, la Moto Watch 100 intègre le système Moto Watch OS (et non Wear OS) et promet une autonomie de deux semaines.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

