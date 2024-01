Ce robot aspirateur de la marque iRobot n’est qu’à 169 € après 50 % de réduction

iRobot règne en maître sur le marché des robots aspirateurs, mais ses références sont souvent très onéreuses. Ce n'est pourtant pas le cas pour le modèle Roomba 692, proposé à 169 euros au lieu de 329 euros chez Amazon pendant les soldes.

La marque iRobot est une référence sur le marché des robots aspirateurs, tant ses modèles démontrent une bonne efficacité quand il s’agit de nous décharger d’une corvée de ménage bien fatigante. Mais ses robots ne sont pas à la portée de toutes les bourses, d’où l’intérêt de surveiller les promotions pour enfin pouvoir s’en procurer un sans se ruiner. Justement, pendant ces soldes d’hiver, c’est l’iRobot Roomba 692 que l’on conseille particulièrement, non seulement pour ses fonctionnalités pratiques, mais aussi et avant tout pour son prix, qui ne dépasse pas les 170 euros.

Les points clés de l’iRobot Roomba 692

Un robot aspirateur équipé de deux brosses multisurfaces

Une navigation intelligente

Des suggestions de nettoyage personnalisées

Lancé à 399 euros, puis proposé à 329 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba 692 est désormais affiché à 169 euros chez Amazon.

Qu’est-ce qui rend l’iRobot Roomba 692 intéressant ?

Le robot aspirateur iRobot Roomba 692 est un modèle classique, simple et efficace qui vous permettra de vous débarrasser de toutes les saletés qui jonchent vos sols. Alors certes, il lui manque plusieurs fonctionnalités, mais il en propose d’autres qui sont, pour le coup, indispensables. D’abord, le robot peut procéder à un nettoyage en trois étapes afin de capturer les poils d’animaux, poussières et autres débris sur les sols et peut même retenir vos habitudes de nettoyage pour vous faire gagner du temps. Des suggestions de nettoyage personnalisées peuvent aussi être proposées à l’utilisateur. Notons aussi la possibilité de programmer le robot pour qu’il démarre tout seul, comme un grand, grâce à l’application iRobot Home, et les compatibilités avec Google Assistant et Alexa pour le contrôle vocal.

Le robot est par ailleurs équipé de deux brosses multisurfaces qui attraperont toutes les saletés, qu’elles soient sur des sols durs ou même sur des moquettes. Il peut d’ailleurs compter sur une technologie de détection de la poussière pour repérer les zones très sales et les nettoyer plus en profondeur. Le Roomba 692 est également muni de plusieurs capteurs qui lui permettront de se diriger et de se repérer dans l’espace, mais aussi pour éviter les chutes. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la marque promet 60 minutes de fonctionnement sur une seule charge. Mais attention, il ne pourra pas reprendre son travail là où il l’avait arrêté et il n’est pas doté d’un système d’autovidage.

Lire aussi

Quel est le meilleur aspirateur robot de 2024 ? Notre comparatif

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.