TCL 85X955 : 1 000 € de réduction sur le TV 4K le plus lumineux du marché pendant les soldes d’hiver

Acteur incontournable du marché des TV d'entrée et du milieu de gamme, TCL se diversifie dans le premium et nous a présenté l'année dernière le TV le plus haut de gamme de son catalogue. Le TCL 85X955 présente une fiche technique de rêve mais se targue surtout de battre le record de luminosité avec un pic de 5 000 cd/m² ! Pendant les soldes, ce TV voit son prix chuter de 3 999 euros à 2 999 euros chez la Fnac.

Nous connaissons TCL pour ses TV 4K vendus à un rapport qualité-prix optimal, mais le constructeur chinois tire aussi son épingle du jeu dans le segment du haut de gamme. Le TCL 85X955 en est une de ses meilleures illustrations. Doté d’une technologie d’affichage mêlant QLED et Mini-LED, ce téléviseur de 85 pouces bénéficierait de la luminosité la plus élevée du marché. Mais ce TV est intéressant surtout grâce à cette réduction de 1 000 euros chez la Fnac. On dit merci aux soldes d’hiver !

Le TCL 85X955 en quelques mots

Un TV Premium QD Mini-LED et sa luminosité élevée

Un écran de 85 pouces en définition 4K

Le gaming en 4K 120 FPS grâce aux ports HDMI 2.1

L’interface Google TV pour la partie Smart TV

Au lieu de 3 999 euros habituellement, le TCL 85X955 est maintenant disponible en promotion à 2 999 euros chez la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le TCL 85X955. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La TCL 85X955 au meilleur prix ?

Le TV le plus lumineux du marché ?

Officialisé pendant le dernier salon IFA 2023, le TCL 85X955 fait partie de la série des nouveaux TV premium avec une dalle Premium QD Mini-LED du constructeur chinois. Avec cette technologie d’affichage, ce téléviseur s’enorgueillit d’une luminosité capable d’atteindre un pic de luminosité de 5 000 cd/m² ! Mais qu’en est-il vraiment ? Nous avons eu l’occasion de prendre en main ce TV et ce pic a effectivement été atteint sur une mire occupant 5 % de l’écran. Or nos tests de luminosité doivent être effectués sur une mire blanche occupant 10 % de l’écran et dans ces conditions, nous atteignons un pic de 2523 cd/m², ce qui reste un très bon score.

Le TCL 85X955 ne compte pas seulement sur sa luminosité, cette dalle 4K (3 840 x 2 160 pixels) bénéficie également d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, de plusieurs traitements HDR comme HDR10+ et HDR HLG, ainsi que des modes d’image Jeu et Sport. Enfin, un retrouve un système sonore plus perfectionné que sur la plupart des TV 4K, nous avons là une configuration 4.2.2 qui délivre une puissance totale de 80 W RMS et qui est compatible avec le Dolby Atmos grâce à ses deux plafonniers.

La crème de la crème chez TCL

Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, on se doute bien que le TCL 85X955 est parfaitement adapté pour un usage gaming. Nous retrouvons effectivement à l’arrière des ports HDMI 2.1 afin de jouer en 4K 120 FPS sur sa PlayStation 5 ou sa Xbox Series X, ainsi qu’une compatibilité avec les technologies VRR pour la synchronisation GPU/affichage et ALLM qui réduit l’input lag au strict minimum. Ces ports HDMI sont également compatibles au protocole ARC/eARC pour un retour audio haute résolution avec une barre de son.

Pour la partie Smart TV, le TCL 85X955 s’appuie sur l’interface Google TV. En plus d’un accès direct aux plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, MyCanal et bien d’autres, cette interface intègre certains outils Google comme une compatibilité avec Google Assistant ainsi que le Chromecast qui permet de diffuser sur le TV du contenu depuis un appareil connecté. Pour les possesseurs d’iPhone ou de MacBook, Apple AirPlay 2 est également de la partie.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.