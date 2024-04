Amazon casse le prix de la dernière montre connectée de Google et propose ainsi la meilleure offre du moment pour la Pixel Watch 2

Après une première Google Pixel Watch mi-figue mi-raisin, la firme de Mountain View a décidé de reprendre du poil de la bête sur le marché des montres connectées avec une deuxième itération mieux maîtrisée. La Google Pixel Watch 2 s'améliore grandement au niveau du logiciel et du suivi sportif et aujourd'hui, elle se négocie aujourd'hui à 319 euros au lieu de 399 euros.

6/10, c’est la note que nous avions accordée à la première Google Pixel Watch qui a dû passer sous les fourches caudines pour que la firme de Mountain View prenne le marché des montres connectées plus au sérieux. Message bien reçu. Google a revu sa copie pour la Pixel Watch 2 et a su corriger les erreurs de sa première montre, même si le résultat est encore perfectible, cette dernière itération reste intéressante à plus d’un titre, surtout avec une réduction de plus de 80 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Google Pixel Watch 2

Un design solide et un écran réussi

Un capteur cardiaque précis

Wear OS et ses (très) nombreuses applications

Au lieu de 399 euros habituellement, la Google Pixel Watch 2 est maintenant disponible en promotion à 319 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Google Pixel Watch 2. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Google Pixel Watch 2 au meilleur prix ?

Un design soigné et solide mais perfectible

La Google Pixel Watch 2 apporte de nombreux changements par rapport à son aînée, mais ce n’est visiblement pas le cas au niveau du design et de l’écran. On retrouve ainsi le même boîtier de 41 mm avec sa couronne rotative et une nouvelle certification d’étanchéité IP68 ajoutée à sa norme 5 ATM. Le design est soigné malgré les grosses bordures toujours présentes mais légèrement camouflées par les noirs profonds de l’AMOLED. On regrette également que le boîtier ne soit disponible qu’en une seule taille, 41 mm, ça paraît peu pour les gros poignets.

L’écran n’a pas changé d’un pouce par rapport à la première Google Pixel Watch, nous avons encore une dalle AMOLED en définition 450 x 450 pixels pour une résolution de 320 ppp avec un verre Corning Gorilla Glass 5. Sa luminosité peut atteindre les 1 000 cd/m², ce qui est un bon score mais dans le même temps, Apple a instauré de nouveaux standards avec un score maximal de 2 000 cd/m². S’il y a une volonté de mieux faire, la Pixel Watch 2 reste surpassée par les dernières Apple Watch Series et Samsung Galaxy Watch alors qu’elles sont toutes sur le même segment tarifaire.

Un logiciel riche allié à un excellent suivi sportif

La Google Pixel Watch 2 embarque logiquement Wear OS, toujours aussi simple d’utilisation et capable de faire profiter d’un énorme catalogue d’applications tierces via le Play Store. Mais étrangement, la Pixel Watch 2 se retrouve couplée à l’écosystème Fitbit qui centralise les données de santé et du suivi sportif au quotidien. Le système est, certes, agréable à utiliser et polyvalent, mais on aurait aimé une meilleure connectivité avec d’autres systèmes et une compatibilité plus étendue, avec les iPhone d’Apple par exemple.

Enfin, la Pixel Watch 2 parvient à marquer des points au niveau du suivi sportif avec un capteur de fréquence cardiaque étonnamment précis et un GPS fiable malgré de légers loupés lors de notre test. Côté santé, elle intègre un suivi du sommeil et la détection du stress, mais elle oublie le suivi du cycle menstruel que l’on retrouve maintenant sur toutes les smartwatches récentes. Enfin, si l’autonomie est en hausse, elle reste le plus grand point faible de la Pixel Watch 2, nous sommes passés de 24 heures à… 24 heures, mais avec le mode Always-On.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Google Pixel Watch 2.

Afin de comparer la Google Pixel Watch 2 avec d’autres références que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.