Dyson V15 : le meilleur balai aspirateur est de retour en forte promotion grâce à cette offre Boulanger

Le V15 Dectect Absolute garde le format stick pratique et polyvalent des Dyson, mais ajoute un laser et quelques fonctionnalités pour éliminer plus efficacement les poussières. Et, pour en profiter, aujourd’hui, il revient à 599 euros au lieu de 799 euros.

Connu pour ses balais aspirateurs de qualité, Dyson ne reste pas sur ses acquis et continue d’innover ses appareils ménagers. La firme britannique a intégré sur certaines de ses références, un laser situé sur la brosse de l’aspirateur qui va venir éclairer la poussière. Un moyen efficace d’éliminer les particules qu’on peut manquer à l’œil nu. Le V15 Detect Absolute en profite, et si vous êtes intéressés par ce dernier, il coûte actuellement 200 euros de moins.

Les atouts du Dyson V15 Detect Absolute

Un aspirateur-balai capable de se changer en aspirateur à main

Une puissance d’aspiration de 240 AW

Une autonomie de 60 minutes en mode Éco

La brosse Optic Fluffy qui révèle les poussières invisibles

Initialement à 799 euros, l’aspirateur Dyson V15 Detect Absolute est en ce moment remisé à 599 euros chez Boulanger.

Un aspirateur-balai polyvalent avec le plein d’accessoires

Afin de nettoyer facilement tous les coins et recoins de sa maison sans oublier la moindre anfractuosité, les aspirateurs balais de Dyson ont l’avantage de se changer en aspirateur à main en changeant simplement la brosse contre un accessoire plus court. Avec le Dyson V15, on retrouve également une brosse Motorbar auto-démêlante, un long suceur, une brosse à embout large et une brosse Optic Fluffy qui a la particularité de révéler les poussières invisibles à l’œil nu à l’aide d’une lumière verte.

En plus de détecter les particules, le Dyson V15 Detect Absolute les compte grâce à son capteur piezo qui évalue en continu ce qui est aspiré. Cela permet d’indiquer sur l’écran LCD la quantité et le type de saleté collectée d’une part et d’ajuster automatiquement la puissance d’aspiration d’autre part. Le Dyson V15 Detect Absolute est aussi doté d’un système de filtration hermétique capable de capturer 99,99 % aussi petits que 0,3 micron. Il ne faut pas oublier de nettoyer le filtre de temps en temps.

Pour faire le ménage efficacement

Avec son V15 Detect Absolute, Dyson propose une des meilleures puissances d’aspiration qui soient à ce jour. Son moteur Hyperdymium effectue jusqu’à 125 000 tours par minute avec une puissance d’aspiration s’élevant à 240 AW tandis que la force centrifuge de la technologie Root Cyclone promet aucune perte d’aspiration. Une fois le ménage fini, il est possible de vider le collecteur de manière hygiénique grâce au système Point & Shoot, il suffit de viser le fond d’une poubelle avec le collecteur et d’abaisser la commande pour tout éjecter sans avoir à se salir les mains.

Enfin, le constructeur britannique communique une autonomie de 60 minutes, ce score vaut pour le mode Éco à la puissance d’aspiration la plus faible. Pour les modes Intermédiaire et Boost, la batterie tient moins longtemps, il faut également prendre en compte si l’accessoire utilisé est motorisé ou non. Si cela paraît peu au premier abord, c’est en réalité suffisant pour les petites et moyennes surfaces, le Dyson V15 est effectivement si efficace qu’il n’y a pas besoin de faire de deuxième passage. Pour une recharge complète, il faut compter 4h30.

Pour laisser cette corvée à une machine, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.