Samsung HW-Q600C : cette barre de son Dolby Atmos et DTS:X profite de 150 € de rabais lors des soldes

La Samsung HW-Q600C peut se targuer d'avoir l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché des barres de son puisque pour moins de 500 €, elle fait preuve de performances sonores aux petits oignons et d'un éventail complet de fonctionnalités. Elle est surtout moins chère en ces derniers jours des soldes puisque disponible à 349 euros au lieu de 499 euros à son lancement.

Pour les amateurs de cinéma qui souhaitent vivre l’expérience d’une salle obscure depuis son canapé, les soldes d’hiver sont la meilleure période pour voir ce vœu exaucé. Il est plus facile de trouver le TV 4K de son choix avec une énorme promotion, mais il ne faut pas non plus oublier la barre de son pour avoir un rendu audio plus puissant et immersif. Alors que les soldes d’hiver sont entrées dans leur dernière démarque, la Samsung HW-Q600C s’affiche avec une réduction de 150 euros.

La Samsung HW-Q600C en résumé

Une barre de son bien finie avec son caisson de basses

9 haut-parleurs configurés en 3.1.2

Compatible Dolby Atmos et DTS:X

Au lieu de 499 euros à son lancement, la Samsung HW-Q600C est maintenant disponible en promotion à 349 euros chez Boulanger ainsi que chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Samsung HW-Q600C. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung HW-Q600C au meilleur prix ?

Une barre de son qui ne fait pas dans la dentelle

La Samsung HW-Q600C est une des dernières barres de son du constructeur sud-coréen et elle se démarque par un rapport qualité-prix vraiment intéressant. Pour 450 € hors promotion, nous avons une barre de son et un caisson de basses sans fil prenant en charge le Dolby Atmos et le DTS:X. Côté design, elle en impose. Elle mesure un peu plus d’un mètre de large et 10 cm de profondeur d’une part et reprend le design des barres premium de Samsung d’autre part. Malgré la surface en plastique et dépourvue de tissu, les finitions sont impeccables.

Du côté de la connectivité, c’est mi-figue mi-raisin. Autant on peut apprécier la présence d’une prise optique, d’un port HDMI eARC et du Bluetooth multipoint, autant l’absence de Wi-Fi et de prise Ethernet passe moins. Sans ces derniers, il n’est pas possible de profiter de certaines fonctions connectées comme Apple AirPlay 2 et Google Chromecast. Certes, il y a toujours le Bluetooth pour profiter d’une utilisation sans fil mais la qualité du rendu est moins bonne et il n’a qu’une portée de 10 mètres.

Elle irait à merveille avec un TV Samsung

La Samsung HW-Q600C regroupe un total de neuf haut-parleurs configurés en 3.1.2 dont trois haut-parleurs frontaux et deux plafonniers pour diffuser un effet surround. Avec ce système sonore, la barre de son et le caisson de basses font preuve de performances sonores très convaincantes au vu de leur segment tarifaire. Le son est équilibré et ne manque pas de profondeur grâce aux basses bien présentes envoyées par le caisson sans fil. La HW-Q600C est ainsi adaptée à tous les usages et divertissements.

Malgré ces bons résultats, la Samsung HW-Q600C trébuche là où certaines de ses grandes sœurs haut de gamme pèchent également : le son surround. Avec la barre seule, les effets surround sont limités et la verticalité est faible. En revanche, on peut trouver un réel intérêt dans cette barre de son lorsqu’elle est associée à un TV Samsung et ainsi profiter de Q-Symphony. Avec cette fonction, les haut-parleurs du TV sont également mis à contribution et on se retrouve ainsi avec plus de puissance et, selon le TV, d’un peu plus d’effets surround et de verticalité.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.