Les soldes cassent le prix de l’Echo Dot 5, la meilleure enceinte connectée d’Amazon

Cela va faire deux ans que la cinquième génération d'Echo Dot fut présentée par Amazon et aucun indice ne laisse penser à une sortie prochaine d'une sixième génération pour le moment. Pour l'heure, l'Echo Dot 5 reste donc la meilleure enceinte connectée d'Amazon et pendant cette dernière démarque des soldes, son prix est de seulement 34,99 euros chez Boulanger au lieu de son prix de départ de 59,99 euros.

Les enceintes connectées tiennent une place importante dans les écosystèmes domotiques, ce sont tout simplement les cœurs et cerveaux de la maison connectée. La cinquième génération d’Amazon Echo Dot est actuellement l’une des meilleures références, et ce quand bien même les évolutions par rapport à l’Echo Dot 4 sont mineures. Alors que les soldes sont entrés dans leur dernière démarque, l’Amazon Echo Dot 5 est disponible chez Boulanger avec une réduction de 25 euros sur son prix de départ.

L’Amazon Echo Dot 5 en résumé

Des performances sonores améliorées, mais encore perfectibles

Une captation des micros efficace

La fonction de répéteur Wi-Fi

Au lieu de 59,99 euros habituellement, l’Amazon Echo Dot 5e génération est maintenant disponible en promotion à 34,99 euros chez Boulanger. De plus, une prise connectée T30 Ezviz est offerte à l’achat.

Une 5e génération qui s’améliore légèrement

Pour cette cinquième génération d’Echo Dot, Amazon met en avant une nouvelle architecture audio qui améliore sensiblement le rendu sonore. Avec son transducteur à large bande de 44 mm, le son est plus riche et dynamique, mais cela reste une enceinte connectée conçue pour la domotique et non mettre de l’ambiance dans les soirées, elle n’atteint pas les performances d’une enceinte Bose ou Marshall. Il est toutefois possible de l’associer avec une autre enceinte Echo Dot afin d’avoir un genre de home cinéma et amplifier le rendu sonore.

En plus d’une nouvelle architecture audio, l’Amazon Echo Dot 5 se dote d’un nouveau système Mesh Eero faisant de lui un répéteur Wi-Fi afin d’étendre la couverture réseau dans son foyer. On retrouve enfin de nouveaux capteurs : un accéléromètre et un thermomètre, ce qui permet d’accroître les possibilités d’utilisation de cette enceinte. L’accéléromètre rend la surface de l’enceinte sensible au toucher et le thermomètre peut être utilisé en conjonction avec une climatisation ou un thermostat connecté.

Une enceinte connectée toujours aussi pratique

Évidemment, l’Amazon Echo Dot 5 embarque l’assistant vocal Alexa, compatible avec une grande majorité des objets connectés que compte le marché. Il peut s’agir d’un TV, d’un vidéoprojecteur, d’une montre connectée, d’une autre enceinte nomade ou même d’un robot de cuisine comme un air fryer. Tous ces objets deviennent contrôlables à la voix ou via un smartphone avec l’application Amazon Alexa. Enfin, il est toujours possible d’interagir avec Alexa en lui demandant la météo, programmer un minuteur ou poser des questions bêtes.

L’unique chose que l’on peut trouver à redire sur cette cinquième génération d’Echo Dot est qu’elle n’a plus de port mini-jack, il n’est donc plus possible de la connecter en filaire avec un système audio externe. Toutefois, elle garde ce design emblématique avec cette toile acoustique de couleur anthracite qui la recouvre intégralement et l’anneau bleu à sa base qui s’illumine lorsque l’on invoque Alexa. Elle ajoute enfin un mode basse consommation sur laquelle elle bascule lorsqu’elle est en veille.

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces quatre semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

