Bouygues Télécom : ce forfait 5G de 100 Go offre la TV et l’assistance gratuite à un prix jamais vu

Passer à la 5G en 2024 va presque devenir une nécessité tant les prix sont en train de fondre. C'est le cas chez Bouygues Télécom qui propose une nouvelle série B&You avec un forfait de 100 Go avec d'autres avantages de l'opérateur pour 13,99 euros par mois.

Bouygues Télécom a bien l’intention de s’imposer dans le marché des forfaits 5G avec une nouvelle offre, il faut le dire, qui a les bons arguments. D’abord, l’opérateur offre avec cette nouvelle série B&You offre pas moins de 100 Go pour 13,99 euros par mois, mais donne également accès aux avantages des forfaits sensations, à savoir la TV en illimité via l’application B.tv, mais aussi l’assistance complète par téléphone.

Que propose cette série de forfaits B&You ?

Sans engagement et sans condition de durée

100 Go en 5G à prix canon

Pas de prix qui double après un an

La TV Bouygues et l’assistance inclus

Cette nouvelle série spéciale B&You comprend un forfait 5G de 100 Go à seulement 13,99 euros par mois. C’est toujours sans engagement et avec des prix fixes, même après un an. Cerise sur le gâteau : Bouygues offre la TV en illimité avec 70 chaines en plus de l’assistance spéciale Bouygues pour le forfait le mobile. Cette offre est réservée aux nouveaux clients uniquement.

Un forfait mobile complet et durable

En ce mois de février, vous devez avoir envie de faire quelques économies dans votre budget mensuel et votre forfait mobile en a sans doute bien besoin. Avec cette nouvelle série B&You, Bouygues Télécom répond parfaitement à cette demande. L’opérateur fait fondre les prix et propose une nouvelle série de forfaits mobile adaptée à chaque besoin. Celui de 100 Go est franchement l’un des plus intéressants et propose même des avantages habituellement réservés aux forfaits sensation, bien plus chers.

En premier lieu, ce forfait donne accès aux appels, SMS et MMS illimités, aussi bien en France qu’en Europe et vers les DOM. Vous bénéficiez d’ailleurs du réseau de Bouygues Télécom qui fait partie des meilleurs du marché selon l’ARCEP, notamment en 5G.

Une enveloppe 5G intéressante, même à l’étranger

Puisque l’on parle de 5G, B&You n’a pas fait dans la demi-mesure avec cette nouvelle série limitée. Avec autant de data, vous pouvez dire adieu aux limitations et profiter de vos réseaux sociaux, du streaming de vidéo ou de musique sans souci. C’est donc un bon moyen de visionner ses séries sur Netflix ou Prime Video dans les meilleures conditions depuis son mobile. Il y a aussi la TV et c’est plutôt une bonne pioche vu qu’un bouquet de 70 chaines est inclus.

L’opérateur prévoit même une quantité non négligeable de data pour l’Europe et les DOM. Depuis ces zones, vous pourrez profiter de 25 Go. Bien pratique pour communiquer en visio avec vos proches sans avoir à débourser quelques euros en plus en option.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à Orange lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

