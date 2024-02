L’ampoule connectée abordable de Xiaomi est encore moins chère après 50 % de réduction

Il n'est pas nécessaire de se ruiner pour acquérir des ampoules connectées efficaces et capables de diffuser des milliers de nuances colorées. La preuve avec la Xiaomi Mi Smart LED Bulb Essential, que l'on trouve à 9,99 euros au lieu de 19,99 euros sur le site de la marque.

Quand on mentionne le sujet des ampoules connectées, le nom de Philips Hue nous vient forcément à l’esprit, tant ses modèles dominent le marché. Le problème, c’est que ses éclairages sont un peu trop onéreux pour certaines personnes. Heureusement, des références bien plus abordables existent. Du côté de chez Xiaomi, on a par exemple la Mi LED Smart Bulb Essential qui, malgré son tarif agressif, démontre une belle efficacité. La bonne nouvelle, c’est qu’elle est encore moins chère que d’habitude grâce à une réduction de 50 %.

Les points forts de la Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential

Faciles à installer

Des millions de nuances

Compatibles avec les assistants vocaux

Initialement proposée à 19,99 euros, l’ampoule Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential est désormais affichée à 9,99 euros sur le site de Xiaomi.

Une installation facile et des ampoules endurantes

Alors que les ampoules connectées conçues par Philips Hue nécessitent l’achat d’un pont de connexion pour qu’elles puissent dévoiler tout leur potentiel, la Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential n’en requière pas. Une économie plutôt appréciable, donc. Pour l’installer et commencer d’utiliser l’ampoule de Xiaomi, il n’y a rien de plus simple : il suffit de la connecter au réseau Wi-Fi du domicile via l’application de la marque, Mi Home, qui permet ensuite de configurer l’éclairage.

Notez par ailleurs que grâce à la technologie LED, les ampoules de Xiaomi sont bien plus économes en énergie que n’importe quelle ampoule incandescente. De plus, la marque promet une autonomie de 25 000 heures.

Des millions de couleurs disponibles

Une fois installée, la Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential peut diffuser une lumière jusqu’à 950 lumens et colorée. Sur l’application, pas moins de 16 millions de nuances sont mises à disposition ; de quoi se créer une ambiance chaleureuse et personnalisée au quotidien. Il est même possible de prédéfinir des modes favoris. Le mode Flux permet quant à lui aux ampoules de changer constamment de couleur. Outre les nuances, la température des couleurs peut aussi être modulée, de la lumière blanche et froide (idéale pour se réveiller) à la lumière plus chaude (parfaite pour terminer la journée).

Enfin, l’ampoule de Xiaomi est compatible avec les principaux assistants vocaux tels que Google Assistant, Alexa et Siri via Apple HomeKit. Vous pouvez ainsi demander à votre enceinte Google, Echo ou Apple d’allumer et d’éteindre vos ampoules, ou encore de changer leur couleur, de quoi gagner un temps précieux.

