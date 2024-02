Nebula Caspule 3 : déjà 50 € en moins pour ce vidéoprojecteur Full HD aussi petit qu’une canette

Entre son format ultra-compact, sa définition Full HD, et sa capacité à projeter des images jusqu’à 120 pouces, le Nebula Capsule 3 est un vidéoprojecteur idéal pour visionner vos films/séries. Aujourd’hui, il passe de 499 euros à 449 euros sur Amazon.

Plus connu pour ses produits audio ou ses accessoires de smartphones (chargeurs, cables…) Anker propose aussi des vidéoprojecteurs avec sa marque Nebula. Ces appareils se démarquent par leur petite taille, comparable à celle d’une cannette, pour être transportés facilement et d’en profiter partout. Le Capsule 3 est un modèle sorti il y a peu, qui, avec son format mini, projette des images en Full HD jusqu’à 120 pouces. Il reproduit ainsi une ambiance cinéma, et coûte aujourd’hui 10 % de moins.

Les points forts de la Nebula Capsule 3

Un mini vidéoprojecteur pratique à emmener partout avec soi

Des images en Full HD jusqu’à 120 pouces

Tourne sous Google TV

Proposé à 499,99 euros, le vidéoprojecteur Nebula Capsule 3 revient moins cher sur Amazon : grâce à un coupon de réduction de 50 euros, il revient à 449,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le vidéoprojecteur Nebula Capsule 3. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Nebula Capsule 3 au meilleur prix ?

Un projecteur de poche, avec un écran de grande taille mieux défini

Longtemps considérés comme des équipements lourds et difficiles à porter, les vidéoprojecteurs le sont beaucoup moins aujourd’hui. La marque Nebula en conçoit avec une taille comparable à une cannette de soda. C’est le cas du récent Capsule 3 qui hérite du format mini de ses prédécesseurs et ne dépasse pas les 17 cm de hauteur. Compact, il est aussi très léger avec ses 950 g sur la balance pour pouvoir l’emmener partout avec soi, même à l’extérieur. Côté design, le vidéoprojecteur opte pour un aspect minimaliste pour rester dans l’idée de la discrétion et fonctionne sur batterie. D’après la marque, vous allez pouvoir l’utiliser pendant 2,5 heures, même sans prise électrique à proximité.

Cette troisième génération est surtout capable de projeter des images en 1080p, ce qui n’était pas le cas autrefois. Sur les autres modèles Capsule, on avait droit à du 720p et même une définition de 480p. C’est donc un changement qu’on accueille avec plaisir. L’expérience de visionnage est plus agréable, mais la luminosité reste encore assez faible, avec seulement 200 lumens. Il reste suffisant pour regarder du contenu dans un environnement sombre, et peut même diffuser des images jusqu’à 120 pouces. Parfait alors pour reproduire une expérience comme au cinéma, mais attention à prévoir assez de recul.

Un OS agréable à utiliser : Google TV

Le constructeur ajoute quelques fonctionnalités pour que le vidéoprojecteur s’adapte à son environnement, comme l’ajustement automatique de l’image, l’autofocus ou encore la correction de trapèze. La partie audio n’est pas laissée de côté non plus, Nebula a intégré un haut-parleur Dolby Digital Plus de 8 W. Loin d’être puissant, ça reste une bonne solution d’appoint en déplacement pour écouter de la musique dans de bonnes conditions, grâce à la connectivité Bluetooth.

Sur ce vidéoprojecteur, on retrouve la même expérience que les SmartTV. On retrouve le système d’exploitation Google TV, un OS très apprécié qui donne accès au catalogue du PlayStore et aux applications de SVod. D’ailleurs, Netflix est directement installé dessus. Il donne même accès à des fonctions telles que Chromecast pour projeter les contenus de votre smartphone via le projecteur vidéo. Il est bien sûr possible de brancher n’importe quelle source vidéo via le port HDMI. Le Capsule 3 a d’ailleurs ajouté un port USB-C, un port USB et compte une prise auxiliaire.

Si vous souhaitez comparer le Nebula Capsule 3 avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.