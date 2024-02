Un PC portable sous Windows 11 aussi abordable qu’un Chromebook, c’est la bonne affaire du jour

Les personnes cherchant un laptop pour la bureautique pour pas trop chère, nous avons l’offre qu’il vous faut. Ce PC portable signé Medion coûte aujourd'hui seulement 249 euros, au lieu de 479 euros en temps normal.

Il n’est pas impossible aujourd’hui de trouver un PC portable bien équipé pour pas trop cher. Avec l’ordinateur portable Medion Akoya (E15423 MD62540), les télétravailleurs ou étudiants pourront tout à fait se satisfaire de cette machine, surtout pour des tâches simples, allant de la bureautique à la navigation web jusqu’aux jeux 2D. Grâce à cette offre, il perd 230 euros de son prix et devient une solution à prendre en compte face aux peu onéreux Chromebook.

Que propose le Medion Akoya E15423 MD62540 ?

Une grande dalle de 15,6 pouces en FHD

À l’aise pour les tâches du quotidien : i3 11ᵉ génération + 8 Go de RAM

Un SSD de 256 Go et une connectique généreuse

Avec un prix barré à 479 euros, le PC portable Medion Akoya E15423 MD62540 se négocie en ce moment à 249,99 euros seulement sur Cdiscount.

D’aussi belles finitions pour ce prix, c’est rare !

Pour un modèle entrée de gamme, le Medion Akoya profite d’un design soigné et sans fioritures. Avec des dimensions de 359 x 240 X 29 mm et un poids de 1,87 kilo. Ce n’est pas vraiment le plus nomade du marché, mais il se glisse aisément dans un sac et peut se transporter quotidiennement.

Avec sa diagonale de 15,6 pouces, l’écran est suffisamment confortable pour travailler efficacement avec une vue large sur ses documents, ouvrir plusieurs onglets, mais aussi confortable pour regarder des films et des séries. Avec sa définition FHD, le laptop Medion est agréable à utiliser quotidien avec une luminosité de bonne facture et un bon taux de contraste.

Une configuration basique sous Intel, mais suffisante pour les tâches… basiques

Côté performance, il ne faut pas s’attendre à un foudre de guerre. Cette machine opte pour une configuration simple et s’équipe d’une puce Intel Core i3-1115G4 (jusqu’à 4,1 GHz de fréquence Boost) associé à 8 Go de mémoire vive. L’ensemble vous permet d’effectuer vos tâches de bureautique, naviguer sur le web sans problème et lancer quelques applications gourmandes, hormis les jeux.

À cela s’ajoute un SSD NVMe de 256 Go, un peu limité, mais qui offre une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 11, et apporte plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement. Enfin, avec une batterie de 55 Wh, le constructeur assure une autonomie de 6 à 7 heures selon votre utilisation. Ce n’est pas le plus endurant, et il n’est pas non plus compatible avec la charge rapide. Il sera donc difficile de tenir une journée de travail complète, prévoyez un chargeur. Quant à sa connectique, elle est assez fournie avec un port USB-C, deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, un port USB 2.0 Type-A, un port HDMI et une prise jack 3,5mm.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.