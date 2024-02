La domotique, c’est presque à la portée de tous avec cette ampoule à seulement 7 € sur Amazon

Pour allumer la lumière avec la voix sans dépenser une grosse somme, la Tapo L510E est l’ampoule connectée parfaite. Elle se trouve même moins chère et chute à 6,90 euros.

Pour celles et ceux qui veulent juste profiter des fonctionnalités de contrôle à distance pour l’éclairage intérieur du domicile, pas besoin de choisir une ampoule connectée onéreuse de chez Philips Hue. Pour cela, il y a certaines marques comme Tapo, qui conçoit de bonnes solutions connectées. Et si vous souhaitez tenter l’expérience, son modèle L510E est à moitié prix sur Amazon.

La Tapo L510E, c’est quoi ?

Une ampoule simple à installer

Avec de nombreuses fonctionnalités

Contrôlable depuis son smartphone et à la voix

L’ampoule connectée (Wifi) Tapo L510E est proposée à 12,90 euros habituellement, mais grâce à cette réduction de 47 %, elle tombe à 6,90 euros sur Amazon.

Simple à installer, avec une ambiance cozy

La Tapo L510E est une bonne solution pour débuter dans la lumière connectée. Cette ampoule convient pour les petits budgets qui n’ont pas les moyens de s’acheter un modèle de Philips Hue. Elle n’offre pas des millions de couleurs comme d’autres modèles sur le marché. Elle propose simplement une lumière jaune chaude (2 700K), avec une luminosité de 806 lumens, idéale pour créer dans votre intérieur une atmosphère chaleureuse.

Concernant son installation, il n’est pas nécessaire d’avoir un hub pour piloter le tout. Il suffit de la brancher sur un port E27, d’allumer l’interrupteur, puis de sortir votre smartphone et d’y installer l’application de la marque. Depuis celle-ci, vous aurez juste à appareiller votre ampoule connectée avec le réseau Wi-Fi de votre domicile, pour qu’elle soit directement prête à l’emploi.

Avec des fonctionnalités intéressantes

Elle plait aussi pour sa simplicité d’utilisation. Vous pouvez la contrôler simplement avec votre voix puisqu’elle est compatible avec les assistants vocaux d’Amazon et de Google. Si vous avez une enceinte connectée Nest ou Echo, vous pourrez directement demander d’allumer telle ou telle lumière présente dans la pièce que vous voulez.

Autrement, dans l’application, vous allez pouvoir créer des scénarios et choisir une ambiance selon l’occasion, comme regarder des films. Enregistrez-le en tant que paramètre que vous pourrez ensuite sélectionner pour vos futures soirées cinéma. Il est aussi possible de planifier les activations tout en ajustant la luminosité. Par exemple, à l’heure de coucher, vous pourrez choisir une faible luminosité pour éviter d’agresser vos yeux et vous mettre dans de bonnes conditions pour dormir. Enfin, un mode absent est aussi intégré qui consiste à simuler une présence dans la maison et dissuader des visiteurs indésirables.

