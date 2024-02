Ce robot aspirateur Xiaomi en promo à 149 € au lieu de 299 € a été noté 8/10 dans nos colonnes

Le Xiaomi Robot Vacuum S12 est un aspirateur robot entrée de gamme efficace malgré son petit prix. C'est un produit qui mérite toute votre attention, surtout maintenant que son prix passe de 299 euros à 149 euros seulement.

Le géant chinois multiplie les produits côté maison connecté, dont les aspirateurs robots. Le Vacuum S12 fait partie des références les plus abordables du catalogue Xiaomi. Noté 8/10 par nos soins, il aspire et de lave les sols de manière plutôt efficace et ne coûte pas plus de 150 euros grâce à cette remise sur le site officiel.

Le Xiaomi Robot Vacuum S12, c’est quoi ?

Un aspirateur robot entrée de gamme joli et facile à utiliser

De bonnes performances d’apispiration

Une cartographie de qualité

Commercialisé au prix de 299 euros, le Xiaomi Robot Vacuum S12 est désormais affiché à 149,99 euros sur le site de la marque. En alternative plus performante, mais plus onéreuse, il y a aussi le modèle Vacuum S10+ qui passe de 449,99 euros à 299,99 euros sur le site Xiaomi.

Une belle qualité de fabrication pour un modèle entrée de gamme

Face au Vaccum S12, on a un robot bien conçu, qui profite d’une qualité de fabrication soignée pour un produit entrée gamme. Comme la plupart des aspirateurs robots sur le marché, il prend une forme ronde avec un diamètre de 35 cm et une hauteur de 9,45 cm intégrant au sommet un petit dôme qui cache le télémètre laser. Cela l’empêche de passer sous certains meubles.

Ce télémètre lui sert à cartographier le domicile et à naviguer en son sein en évitant les obstacles. D’ailleurs, deux bumpers anticollision et quatre capteurs de vide sont intégrés pour éviter les chutes dans un escalier par exemple et un capteur radar qui doit aider le robot à mieux identifier les obstacles et leur distance par rapport au robot. Toutefois, durant notre test, il ne sait éviter que les plus gros obstacles. Il vous faudra donc préparer le passage en retirant du sol tous les objets qui pourraient entraver l’action du robot.

Efficace en aspiration, un peu moins en nettoyage humide

Côté aspiration, celle-ci se révèle particulièrement efficace sur les sols durs et les tapis à fils court, mais le robot aura plus de mal sur les tapis à poils longs. Son système de brosse centrale composée de pales en fil de nylon et en caoutchouc a tendance à accumuler la poussière. Il est aussi capable de laver le sol, et se montre convaincant sur des tâches fraîches et légères. Il faudra plusieurs passages pour venir à bout des tâches vraiment incrustées. Dans ce cadre, le mode « Nettoyage professionnel » sera particulièrement utile.

Enfin, côté autonomie, le Xiaomi Robot Vacuum S12 peut en théorie fonctionner durant 2 heures sur une seule charge. De notre côté, on est plus proches de 1 h 30-40 en mode d’aspiration normal et lavage du sol. Vous atteindrez les deux heures uniquement en optant pour le mode d’aspiration silencieux seul. Quant à la recharge, elle prend environ deux heures trente.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi Robot Vacuum S12.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs robots aspirateurs en 2024.

