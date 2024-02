Boulanger brade l’iPhone 15 d’Apple à un prix rarement vu jusqu’à maintenant

17 millions, c'est le nombre d'iPhone 15 vendus dans le monde en 2023 selon l'institut d'études Canalys. Autant dire que le dernier-né de la firme de Cupertino a réalisé un excellent démarrage et avec cette opération promotionnelle de Boulanger, il ne peut que continuer sur cette lancée. Au lieu de 969 euros, l'iPhone 15 est disponible à moins de 729 euros si l'on profite du bonus rachat sur un ancien smartphone.

Alors qu’il est sorti dans la seconde moitié de l’année, l’iPhone 15 d’Apple a réussi faire partie des 10 smartphones les plus vendus dans le monde en 2023 aux côtés des modèles Pro et Pro Max selon l’institut d’études Canalys. Des résultats qui ne peuvent être que de bon augure pour l’année à venir, d’autant plus qu’Apple a également ravi à Samsung la première place sur le marché européen des smartphones. Et en même temps que la firme de Cupertino consolide sa suprématie, l’un de ces modèles phares, l’iPhone 15, profite d’une excellente offre chez Boulanger.

L’Apple iPhone 15 en bref

Un design premium et un écran haute résolution

Une puce A16 Bionic performante

Une batterie qui tient deux fois plus de cycles qu’auparavant

Le passage à l’USB-C

Au lieu de 969 euros habituellement, l’Apple iPhone 15 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 729 euros chez Boulanger grâce à une réduction de 150 euros et un bonus reprise de 90 euros (hors valeur rachat de l’ancien smartphone). L’Apple iPhone 15 Plus (128 Go) est aussi en promotion dans les mêmes conditions, au lieu de 1 119 euros habituellement, il est disponible à 879 euros chez le même marchand.

Une formule inchangée, mais toujours gagnante

Depuis quelques années, à chaque génération d’iPhone, on constate que des évolutions mais pas de réelle révolution. Mais à quoi bon changer une formule gagnante ? Le design aux tranches plates et aux bords arrondis reconnaissable entre mille fait encore son bel effet, à l’instar de son écran Super Retina XDR de 6,1 pouces. Celui-ci est en définition 2 556 x 1 179 pixels et quand bien même son taux de rafraîchissement est encore bloqué à 60 Hz, il a au moins hérité de la luminosité de 2 000 cd/m² et de la Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro.

L’appareil photo a quant à lui profité de quelques améliorations appréciables, celui-ci reprend presque la même configuration que l’iPhone 14 Pro avec un capteur principal de 48 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Apple agrémente le tout avec un objectif « téléphoto » x2 de 12 Mpx. Grosso modo, il s’agit de l’utilisation du pixel-binning (quad pixel) sur le capteur principal afin de récupérer les informations au centre de l’image, donnant effectivement l’impression de profiter d’un zoom x2 sans perte.

Une batterie qui double sa durée de vie !

En même temps que le lancement d’iOS 17.4 qui permet entre autres d’avoir un œil sur l’état de santé de sa batterie, la firme de Cupertino a revu l’espérance de vie de celle-ci. Des 500 cycles de recharge à partir desquels la capacité de la batterie descendait sous les 80 %, nous sommes passés à 1 000 cycles ! Concernant l’autonomie, on peut compter sur une journée et demie à deux journées d’utilisation, pas mal pour une batterie de seulement 3 349 mAh. Quant à la recharge convertie à l’USB-C, la puissance acceptée n’est que de 20 W.

Pour ce qui est des performances, l’iPhone 15 reprend la puce de l’iPhone 14 Pro, une A16 Bionic dotée de 6 cœurs CPU, de 5 cœurs GPU et de 16 cœurs dédiés à l’IA. Bien que dépassée par certains modèles plus récents, elle reste très performante au regard de ce que propose la concurrence. L’iPhone 15 avale facilement toutes les tâches, des plus basiques à Genshin Impact à 60 FPS avec les paramètres au max. Il faut toutefois noter que l’iPhone 15 a tendance à chauffer lors d’un usage intensif.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPhone 15.

Afin de comparer l’Apple iPhone 15 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs iPhone du moment.

