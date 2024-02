La version la plus musclée du OnePlus 12 est d’ores et déjà en promotion

Le OnePlus 12 est le nouveau fleuron de la marque. Il possède de solides qualités, avec un prix qui s’allège déjà pour la version 512 Go : il passe alors de 1 099 euros à 999 euros aussi bien sur Amazon que sur le site officiel de la marque.

En ce début d’année 2024, on a vu arriver de nombreux smartphones, les Galaxy S24, le Honor Magic 6 Pro ou encore le OnePlus 12. Ce dernier est assez spécial puisqu’il marque les 10 ans de OnePlus. Avec ce modèle, la firme chinoise y met tout son savoir-faire avec, au programme, un joli design accompagné d’un bel écran, de bonnes performances, une partie logicielle soignée, le tout pour un excellent rapport qualité/prix. Si ce dernier vous intéresse, il est déjà à un prix plus accessible, avec cette réduction de 100 euros pour sa version la plus musclée.

Ce qu’on apprécie sur le OnePlus 12

Un joli design avec un bel écran 120 Hz LTPO

De grosses performances grâce au Snapdragon 8 Gen 3

La charge rapide de 100 W

Disponible au prix de 1 099 euros dans sa version 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, le OnePlus 12 est en ce moment en promotion à 999 euros sur le site d’Amazon. L’offre est également disponible sur le site du constructeur.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le OnePlus 12. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le OnePlus 12 au meilleur prix ?

Le plus équilibré des haut de gamme en 2024

Figurant parmi le haut du panier chez le constructeur chinois, il n’est pas étonnant de découvrir dans les entrailles du smartphone la dernière puce de Qualcomm : le Snapdragon 8 Gen 3, associé à 16 Go de RAM ici. Dans l’ensemble, le OnePlus 12 est très fluide, que ce soit dans le lancement des applications que dans les animations qu’il propose. Côté jeu, il ne chauffe pas trop et se montre efficace, hormis sur Fortnite, où nous avons été bloqués à 30 FPS, même en qualité maximale lors de notre test. Rien de rédhibitoire heureusement.

Avec une telle puissance, on s’attend à un appareil endurant et grâce à sa batterie de 5 400 mAh, le OnePlus 12 tient une journée et demie d’utilisation. En jeu, nous avons constaté que la batterie ne baisse pas trop et c’est appréciable. Ce qui va s’avérer très utile, c’est son chargeur d’une puissance de 100 W en filaire, et 50 W en sans-fil. Le fabricant assure qu’il récupère 100 % de son autonomie en 26 minutes, et 50 % en 11 minutes en filaire.

Avec quelques concessions

Sur la partie design, le OnePlus 12 est bien fini et élégant, avec évidemment l’Alert Slider, toujours de la partie. Une fois en main, les tranches arrondies sont très agréables. À l’avant, sa dalle légèrement incurvée de 6,82 pouces, est quasi irréprochable : Oled, QHD+, 120 Hz, LTPO. Durant nos mesures, nous avons globalement été très déçus, c’est pourquoi nous lui avons attribué la note de 7/10. Mais à l’œil, l’écran est convaincant. L’expérience utilisateur est assurée par OxygenOS 14 (avec Android 14). C’est un régal à utiliser avec toutes ses options. En revanche, si la concurrence propose sept ans de mises à jour, ici OnePlus se contente de quatre années, ce qui est suffisant pour la marque.

Enfin, au dos, le téléphone met en avant un immense bloc photo, conçu à nouveau en partenariat avec Hasselblad. On retrouve un capteur principal de 50 Mpx, un ultra-grand-angle de 48 Mpx, et un téléobjectif périscopique x3. Le capteur principal offre une grande qualité, notamment au niveau des couleurs qui sont très naturelles et fidèles à la réalité. On a une bonne cohérence entre les capteurs, ainsi qu’un très bon téléobjectif.

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur le smartphone, voici notre test sur le OnePlus 12.

Pour comparer le OnePlus 12 avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à acheter en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.