À -40 %, cette caméra connectée qu’on a noté 8/10 est encore plus recommandable

Avec sa caméra Tapo C210, TP-Link cherche à concurrencer Xiaomi et prouve qu'il n'est pas le seul fabricant à concevoir des produits avec un bon rapport qualité-prix. Elle est d'ailleurs moins chère de 40 %.

Trouver une caméra connectée pour surveiller son domicile à moins de 50 euros, c’est possible, et il n’y a pas que Xiaomi qui en est capable. TP-Link fait tout aussi bien avec sa Tapo C210 qui cumule de nombreux points : elle dispose d’un capteur 2K, de la vision de nuit et un champ de vision potentiel de 360°. Cette solution suffit pour surveiller votre domicile sans investir une somme monstrueuse, surtout, qu’en ce moment, elle profite de plus de 20 euros de réduction.

Ce qu’on apprécie de la Tapo C210

Sa qualité vidéo et son suivi de mouvement efficient

Sa capacité a détecté les mouvements

Son mode vision nocturne

Commercialisée au prix de 49,99 euros, on retrouve en ce moment la caméra Tapo C210 de TP-Link en promotion à 28,99 euros sur Amazon

Simple à installer et discrète

Esthétiquement, la caméra Tapo C210 fait dans le classique avec une forme sphérique et des petites dimensions de 8,66 × 8,5 × 11,77 cm, ce qui en fait un objet compact et facile à dissimuler dans votre intérieur. Le plastique est bien présent, ce qui n’empêche pas la C210 de profiter d’une bonne qualité de fabrication. Sa base peut être posée à même un meuble, mais également être installée au mur ou au plafond à l’aide de la fixation et de la visserie fournie.

Pour la mettre en route, c’est simple : il suffit de lancer l’app Tapo, qui nous fait profiter d’une interface claire et simple à appréhender. Une liste de produits vous sera proposée, sélectionnez donc le bon modèle, puis connectez votre smartphone à la caméra en Wi-Fi, et enfin entrer votre code de réseau sans-fil. Une fois dedans, vous allez pouvoir accéder au flux en direct, recevoir des notifs en cas de mouvement suspect.

Une détection de mouvement redoutable

La caméra de TP-Link est conçue pour l’intérieur de votre domicile, ne disposant pas de la certification IP qui la rendrait résistante aux intempéries, elle ne pourra pas être placée à l’extérieur. Mais, en dehors de cela, elle sera tout à fait compétente. Elle peut filmer en 2K, soit 2 304 x 1 296 pixels, avec un angle de vision de 115°. La qualité de l’image est satisfaisante avec une gestion honorable du contre-jour, des couleurs bien restituées, mais qui manque de détails. De nuit, l’image perd en qualité, mais ça reste correct.

Son véritable point fort est sa capacité à détecter efficacement les mouvements, que ce soit les humains ou les animaux. La portée de détection est optimale jusqu’à 6 à 7 mètres, au-delà, elle perd en efficacité. La nuit tombée, la détection de mouvement est presque aussi efficace, mais on passe de 4 à 5 mètres. La caméra embarque par ailleurs un suivi de mouvement très efficace pour suivre du regard et en direct les déplacements d’un cambrioleur… ou de votre petit animal de compagnie. Et si la présence d’une alarme est très appréciable, ici, elle ne pourra impressionner que les plus novices des cambrioleurs. Enfin, son abonnement donne accès à de nombreuses fonctionnalités, mais le coût reste élevé.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à lire notre test sur la caméra Tapo C210.

Il existe d’autres références disponibles sur le marché, et si vous souhaitez les découvrir : voici notre guide des meilleures caméras de sécurité connectées pour l’intérieur en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.