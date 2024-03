Jusqu’à demain, l’abonnement Disney+ est disponible à seulement 1,99 €, pour le premier mois uniquement

Disney+ profite de sa mise à jour de catalogue du mois de mars pour mettre en avant une nouvelle offre de bienvenue permettant d'avoir accès au service de VOD pour seulement 1,99 euro le premier mois, dans sa version avec publicité.

Avez-vous déjà essayé Disney+ ? C’est sans doute le bon moment de s’y mettre si vous n’avez pas encore sauté le pas puisque le service de VOD comprenant la majorité des contenus Disney et bien plus encore est à 1,99 euro seulement pour le premier mois, dans sa version avec publicité. Un bon moyen de tester le service pour pas cher si ce n’est pas déjà fait.

Disney+, c’est quoi ?

Un catalogue de franchises emblématiques, de Star Wars à Marvel

La plateforme idéale pour les enfants avec les grands classiques de Disney

La meilleure qualité vidéo sans surcoût (pour le moment)

Jusqu’au 14 mars, donc demain, l’abonnement Disney+ (avec publicité) est disponible en promotion à 1,99 euro le premier mois d’abonnement. Par la suite, l’abonnement basculera automatiquement à 5,99 euros par mois. Vous aurez aussi la possibilité de passer à la version Standard Premium pour débloquer le contenu en 4K et sans pub.

Entre grands classiques de l’animation, séries exclusives et blockbusters

Ce qui différencie Disney+ d’autres plateformes de SVOD, c’est un catalogue ultra-complet et qui fourmille de grosses productions grâce aux nombreux studios et aux licences rachetées par Disney, telles que Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic et d’autres. De plus, Disney+ a produit une multitude de séries originales tirées de ces licences. Si Disney+ se concentrait initialement sur du contenu « familial » et tout public, symbolisé par les héroïnes de l’univers Disney et des films mondialement connus, il s’est depuis enrichi avec le catalogue « Star », un espace aux contenus « plus adultes », avec des films et séries inédits, des films oscarisés ou au succès mondial.

Le catalogue comprend également plusieurs séries américaines autrefois diffusées par la Fox comme Les Simpsons, des téléréalités, des documentaires ou encore des spectacles. En clair, il y en a pour tout le monde. Bien sûr, il est possible de trouver plusieurs créations françaises comme sur Netflix ou Prime Video.

Accessible littéralement partout

Un compte Disney+ peut contenir sept profils différents et diffuser sur quatre écrans différents en simultané. En théorie, il serait donc facile de partager son compte avec d’autres personnes afin de réduire les coûts de l’abonnement. Comme les concurrents, Disney+ est accessible depuis de nombreux appareils dont PC, smartphones, Android, iPhone, mais également les tablettes, les TV connectées, sur les box TV des opérateurs et sur consoles.

Si vous souhaitez vous assurer que vos enfants regardent uniquement du contenu approprié, vous pouvez simplement créer un nouveau profil enfant. Ce profil n’aura accès qu’à un portail spécial de Disney+ qui inclut du contenu adapté à l’âge des enfants.

Afin de comparer Disney+ avec d’autres services de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre sélection des meilleures plateformes de SVOD du moment.

