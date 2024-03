Ce TV LG QNED de 65 pouces chute à 899 € alors qu’il en valait 1 499 € l’année dernière

Un TV de 65 pouces avec le rapport de contraste de l'OLED et la luminosité de la Mini-LED, c'est bien. Lorsqu'il est en promotion, c'est beaucoup mieux. Avec son affichage QNED, le LG 65QNED91 promet un affichage époustouflant et propose même une compatibilité avec le gaming en 4K 120 FPS. Le tout pour seulement 899 euros chez Ubaldi au lieu de 1 499 euros.

Chantre de l’OLED depuis quelques années, LG n’oublie pas de se diversifier en misant sur d’autres technologies d’affichage. Ainsi est né le QNED. Ce dernier propose les mêmes vertus que l’OLED mais avec un petit truc en plus. LG a conçu quelques séries de TV QNED dont les QNED91. Chez Ubaldi, le LG 65QNED91 profite actuellement d’une baisse de 600 euros et affiche un excellent rapport qualité-prix pour cet écran prometteur.

Le LG 65QNED91 en quelques mots

Une dalle Mini-LED de 65 pouces avec affichage QNED

Une interface Smart TV qui tourne avec WebOS 22

Des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS

Au lieu d’un prix barré de 1 499 euros, le LG 65QNED91 est maintenant disponible en promotion à 899 euros chez Ubaldi.

Un écran prometteur avec le combo QLED + NanoCell

LG continue aujourd’hui de rendre ses dalles OLED toujours plus éblouissantes mais son catalogue propose également une alternative encore plus lumineuse, la dalle QNED. Il s’agit de l’alliance de la technologie NanoCell de LG et des Quantum Dots, cela a pour résultat une augmentation de la luminosité, et par corrélation, du rapport de contraste. De plus, le rétroéclairage Mini-LED du LG 65QNED91 permet d’améliorer encore la luminosité et le rapport de contraste par rapport à un simple rétroéclairage LED.

Le LG 65QNED91 est en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) et grâce à son processeur Alpha 7 Gen 5 AI 4K, il est capable d’upscaler n’importe quelle source vidéo vers l’ultra haute définition. Ce TV prend également en charge les formats HDR comme le HDR10 et le HDR10 Pro, ainsi que Dolby Vision IQ. Côté audio, le LG 65QNED91 embarque un système sonore 2.1 avec deux haut-parleurs avant de 10 W RMS et un woofer de 20 W RMS. Ce TV est d’ailleurs compatible avec Dolby Atmos pour profiter d’un rendu audio en 3D.

Un TV pour les sériephiles et les gamers

Les personnes possédant une PlayStation 5 ou une Xbox Series X peuvent trouver leur bonheur avec ce TV. Celui-ci est doté de ports HDMI 2.1 capables de faire transiter les flux 4K haute fréquence. Grosso modo, cela permet de jouer en 4K 120 FPS. On retrouve également AMD FreeSync Premium pour avoir un affichage parfaitement fluide, sans déchirure ni saccade, ainsi que l’ALLM qui réduit au minimum l’input lag. Pour les personnes possédant une barre de son, le protocole ARC/eARC est aussi de la partie pour avoir un retour audio haute résolution.

Du côté de l’interface Smart TV, c’est WebOS qui est aux commandes. Le système d’exploitation maison de LG fait partie des plus ergonomiques avec son nouveau système de raccourcis, de quoi pouvoir accéder plus simplement à ses plateformes de streaming préférées telles que Netflix, Amazon Prime Video, ou encore Disney+. Les assistants vocaux sont aussi présents afin de faciliter la navigation, avec notamment Alexa et Google Assistant parmi ceux qui sont compatibles.

