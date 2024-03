Backbone One : cette célèbre manette pour iPhone profite d’une remise inédite

Pour jouer en streaming sur son smartphone le plus efficacement possible, mieux vaut miser sur une manette pratique et ergonomique. Le modèle Backbone One en est justement une, et l'un de ses avantages, c'est son prix qui passe de 119,99 euros à 84,99 euros à la Fnac.

Si jouer sur la surface tactile d’un smartphone vous chiffonne parce que cela diminue grandement votre réactivité et votre efficacité dans la partie, alors l’idée de vous procurer une manette pour smartphone vous a forcément effleuré l’esprit, si l’achat n’a déjà pas été réalisé. La Backbone One fait partie des références les plus incontournables et vous permettra de jouer à vos titres favoris en streaming très facilement. En plus, elle fonctionne avec plusieurs services de cloud gaming. En ce moment, ce modèle est d’ailleurs proposé à un très bon prix grâce à une réduction de 35 euros.

Qu’est-ce qui rend la Backbone One intéressante ?

Elle est ergonomique

Elle fonctionne avec plusieurs services de cloud gaming

Elle est taillée pour l’iPhone

D’abord affichée à 119,99 euros, la manette pour smartphone Backbone One (Lightning) est actuellement proposée à 84,99 euros à la Fnac.

Une manette confortable pour iPhone

La Backbone One est une manette au design très classique qui a surtout l’avantage d’être vraiment ergonomique. Avec son poids de 138 grammes, cet accessoire est facile à prendre en main et n’est pas trop lourd, y compris quand un iPhone y est inséré. Avec son port Lightning, ce modèle est en effet réservé aux smartphones de la Pomme. Attention, seuls les possesseurs d’un iPhone 14 ou inférieur pourront l’utiliser, étant donné que l’iPhone 15 est doté d’un port USB-C, et non d’un port Lightning. Si vous détenez le plus récent des iPhone, vous devrez vous diriger vers la Backbone One USB-C, que l’on peut aussi utiliser avec les smartphones Android. Sachez que pour la version Lightning, un autre port Lightning est aussi présent sur la manette pour recharger son iPhone, ou même y brancher un iPad ou un Mac.

Autrement, sur le corps de la manette, on retrouve des gâchettes analogiques suffisamment réactives, des boutons d’action et des sticks analogiques cliquables, comme sur une vraie manette de jeu, en somme.

Parfaite pour le cloud gaming

Une fois l’iPhone connecté à la manette, l’utilisateur pourra se rendre sur l’application Backbone, qui regroupe les jeux déjà installés ainsi que les principaux services de cloud gaming comme le Xbox Game Pass, le Nvidia GeForce Now ou encore Amazon Luna et Steam. Veillez à avoir une bonne connexion Internet pour pouvoir jouer à tous vos titres sans ralentissement ou autre accroc. La latence sera heureusement totalement absente puisque le smartphone est directement connecté à la manette, donc pas de connectivité sans fil ici.

Côté autonomie, la Backbone One ne dispose pas de batterie interne, la manette consomme ainsi le minimum syndical grâce à la batterie du smartphone. Aucune recharge n’est donc nécessaire, ce qui est quand même vraiment pratique.

