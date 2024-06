Le modèle 65 pouces du TV lifestyle 2023 de Samsung est à prix inédit après 50 % de remise

S'il y a un moment pour changer son écran poussiéreux contre un TV stylé et flambant neuf, c'est maintenant ! En ce moment, le TV Samsung The Serif de 65 pouces profite d'une grosse réduction et passe de 1 490 euros à 790 euros grâce à cette offre.

De tous les constructeurs de TV, Samsung est le seul qui propose des modèles lifestyle avec ses gammes The Frame, The Sero et The Serif. C’est cette dernière qui nous intéresse ici, ces écrans ont la particularité de reposer sur quatre pieds comme une toile de maître sur son chevalet. De plus, ils arborent une fiche technique digne du haut de gamme pour un rapport qualité-prix optimal grâce à l’offre du jour.

Le Samsung The Serif en quelques points

Un TV sur pieds qui ne manque pas de style

Affichage QLED en 4K avec traitements HDR

Ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS

Tizen 7.0 pour la partie Smart TV

Au lieu de 1 490 euros à son lancement, le Samsung The Serif de 65 pouces est maintenant disponible en promotion à 790 euros chez Son-Vidéo.

TV QLED 4K, mais objet de design avant tout

À côté des fameux The Frame, Samsung propose les The Serif, des TV-tableaux montés sur quatre pieds comme si l’écran était posé sur un chevalet. De profil, ce TV ressemble au « I » majuscule de la typographie à laquelle elle doit son nom : The Serif. Pour la petite info, cette apparence sort tout droit de l’imagination des designers français Ronan et Erwan Bouroullec qui sont également à l’origine des fontaines du rond-point des Champs-Élysées et du lustre Gabriel au Château de Versailles. Nous avons donc là un véritable objet design.

Mais n’oublions pas le principal, il s’agit avant tout d’un TV. Ce modèle est doté d’un affichage QLED et est en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Il profite des traitements HDR pour augmenter la plage dynamique tels que le HDR10, le HDR10+ et le HDR HLG. Côté audio, il embarque par défaut un système en 2.0.2 avec deux haut-parleurs avant de 10 W RMS chacun et deux plafonniers de 10 W RMS. Ceux-ci sont compatibles avec Dolby Digital Plus, Q-Symphony, mais le Dolby Atmos n’est pas au programme cette fois-ci.

Une fiche technique premium à prix cassé !

Grâce à ses caractéristiques premium, le Samsung The Serif joue sur tous les tableaux et cette allusion à peine voilée fait évidemment référence aux ports HDMI 2.1. Ces périphériques permettent de faire transiter les flux 4K haute fréquence, ce qui permet de jouer en 4K 120 FPS avec sa PlayStation 5 ou sa Xbox Series X. AMD FreeSync Premium est aussi de la partie pour profiter d’une image parfaitement fluide et sans déchirure tandis que l’ALLM réduit l’input lag au minimum afin d’avoir un TV parfaitement réactif pour les sessions de gaming endiablées.

Samsung oblige, on retrouve la dernière version de Tizen pour l’interface Smart TV, l’OS est toujours reconnu pour être particulièrement fluide et intuitif. Rien de plus facile que d’accéder à ses applications et plateformes de streaming favorites telles que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ sur sa barre étroite. On peut aussi compter sur les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Bixby, et lorsqu’il s’agit de partager du contenu depuis un appareil connecté, Samsung DeX et Apple AirPlay 2 répondent à l’appel.

Afin de comparer les Samsung The Serif avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV Samsung du moment.

