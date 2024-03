Amazon retire déjà plus de 20 % au récent smartphone pas cher de Samsung

Samsung vient de sortir son nouveau porte-étendard entrée de gamme : le Galaxy A15 4G. Si ce modèle propose l’essentiel à petit prix, il apporte quelques améliorations face au modèle précédent et se négocie déjà moins cher sur Amazon : 170,99 euros au lieu de 219,99 euros.

Le Samsung Galaxy A15 4G est le nouveau smartphone entrée de la marque. Toujours conçue pour les petits budgets, ce modèle voit sa fiche technique s’améliorer, notamment au niveau de l’écran, qui laisse enfin la technologie LCD au profit de l’Oled. Un meilleur affichage pour un visionnage plus agréable lors de vos sessions de films. Ce téléphone va à l’essentiel et il coûte déjà plus de 20 % de moins grâce cette offre.

Que propose le Samsung Galaxy A14 ?

Un écran Super Amoled de 6,5 pouces à 90 Hz

Une puce entrée de gamme : Mediatek Helio G99

Une grosse batterie de 5 000 mAh

Récemment lancé à 219,99 euros, le Samsung Galaxy A15 4G baisse d’ores et déjà de prix à seulement 170,99 euros sur Amazon.

Enfin de l’Amoled sur l’entrée de gamme de Samsung

Samsung apporte une attention particulière sur l’esthétique de ses produits pas chers. C’est pourquoi il n’est pas étonnant que le Galaxy A15 4G est une ressemblance avec ses confrères vendus plus cher, avec les capteurs visuellement séparés les uns des autres. Une apparence minimaliste au dos, qui s’accompagne d’angles très arrondis et de tranches assez prononcées pour assurer une bonne préhension en main. Retour sur les capteurs, ici, on a droit à un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 5 mégapixels et un objectif Macro de 2 mégapixels. Si nous n’avons pas encore eu l’occasion de tester cet appareil, ce n’est pas avec celui-ci que vous serez le ou la meilleur·e des photographes. Il assura tout de même quelques bons clichés, quand les conditions lumineuses sont réunies.

À l’avant, on retrouve la goutte d’eau au centre de l’écran et ses bordures assez prononcées ; plus particulièrement au niveau du menton comme sur le précédent modèle. Et s’il était difficile de vanter le mérite de l’écran du Galaxy A14, avec le A15, Samsung change la donne et propose une dalle Amoled sur son entrée de gamme. L’expérience est donc meilleure sur cette dalle de 6,5 pouces avec une définition Full HD+. La firme sud coréenne fait même sur le taux de rafraîchissement qui passe de 60 Hz à 90 Hz.

Loin d’être un foudre de guerre, il suffit pour les usages du quotidien

C’est une puce MediaTek qui fait tourner le téléphone, plus précisément, la puce Helio G99 couplé avec 4 Go de RAM. Cette puce est capable d’exécuter des tâches simples (navigation web, réseaux sociaux…). Pour ce qui est de la partie gaming, et des gros jeux du Play Store plus précisément, seul un mode graphique faible permet de jouer avec une fluidité acceptable.

Concluons sur ce qui est probablement le meilleur atout du téléphone Samsung : son autonomie. Il sera difficile de venir à bout de sa grosse batterie de 5 000 mAh. Dans la pratique, il devrait donc atteindre la journée sans problème, voire même une deuxième journée lors d’une utilisation modérée. Quant à la recharge, sa puissance est limitée à 25 W.

Si vous souhaitez comparer le Samsung Galaxy A15 4G avec des références plus récentes au même prix actuellement, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros.

