Face aux offres pas chères du moment, cet opérateur lâche un forfait ultime : 100 Go pour 9,99 €/mois

Vous en avez assez de payer trop cher votre forfait mobile, mais vous ne savez pas vers quel opérateur vous tourner ? Ce forfait de 100 Go chez RED est sans doute la meilleure solution puisque celui-ci est sans engagement coute seulement 9,99 euros par mois.

Nombreux sont ceux à ne pas vouloir débourser plus de 10 euros par mois pour leur forfait mobile. D’autant plus qu’aujourd’hui, il est tout à fait possible de faire une très bonne affaire tout en bénéficiant de divers avantages, dont celui d’un grand opérateur sans en payer le prix fort. RED, qui vient de mettre à jour son catalogue de forfait mobile, propose justement un nouveau forfait de 100 Go de 4G à moins de 10 euros par mois.

Que trouve-t-on dans ce forfait chez RED by SFR ?

100 Go de données 4G en France métropolitaine + 22 Go en Europe et dans les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de SFR

Option 5G à 3€ de plus par mois

Actuellement, le forfait mobile 4G de 100 Go proposé par RED est affiché à 9,99 euros par mois, même après un an. L’offre est aussi sans engagement.

Si vous souhaitez obtenir la 5G avec ce forfait, il est possible de l’activer pour 3 euros de plus par mois. RED propose aussi une option internationale donnant accès à 35 Go de données en Europe et DOM et 20 Go pour les USA et le Canada.

SFR aux commandes

RED étant une marque de l’opérateur au carré rouge, ce forfait vous donne accès au réseau de SFR. Vous profitez donc de toutes infrastructures réseau de l’opérateur historique en France, en DOM et en Europe. Cela représente une couverture de plus de 99 % du territoire, il y a alors très peu de chance qui vous manquiez de réseau.

Le forfait propose les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Beaucoup de data pour tous les usages

Mais, le principal intérêt de ce forfait reste l’enveloppe conséquente de 100 Go de données 4G en France Métropolitaine. Avec ceci, votre consommation ne risque pas d’être bridée de si tôt. Vous pourrez aussi profiter de tout votre contenu numérique sans crainte de coupure. Ce forfait est tout aussi indiqué dans le cadre d’une utilisation via une box 4G afin d’en faire profiter votre famille et vos amis si jamais vous êtes dans une zone peu fournie en connexion Fibre ou ADSL.

Vous pouvez même profiter de ce forfait en cas de voyage, car ce forfait donne droit à 22 Go de données 4G depuis l’Europe et les DOM. Cela peut fortement dépanner si le Wi-Fi de votre hôtel ou de votre location n’est pas assez satisfaisant.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à RED lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Les meilleurs forfaits sans engagement Prixtel Forfait 4G

Oxygène 100 à 140 Go Appels illimités 100 Go - 140 Go en France 15 Go en Europe 8.99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

130 Go Appels illimités 130 Go en France 35 Go en Europe 11.99€ Découvrir RED Forfait 5G

200 Go Appels illimités 200 Go en France 20 Go en Europe 17.99€ 5G offerte Découvrir Tous les forfaits mobile

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.