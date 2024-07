Super prix pour ce laptop Asus avec écran Oled 2,8K pendant les soldes (-300 €)

Si les écrans OLED n’ont fait que des apparitions timides sur les ordinateurs portables, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ils sont même à des prix très avantageux, comme ce Zenbook S 13 Flip OLED d'Asus qui passe de 999 euros à 699 euros chez Amazon pendant les soldes.

Votre ancien ordinateur portable manque de vivacité et vous souhaitez investir dans une machine plus réactive sans pour autant débourser une grande somme : le PC portable Asus Zenbook S 13 Flip Oled est une bonne solution et se trouve moins cher pendant les soldes. Il offre une belle qualité d’image avec sa dalle Oled, il est aussi capable de supporter des tâches gourmandes, grâce à son processeur i5 de 12ᵉ gen couplé à 16 Go de RAM, le tout pour moins de 700 euros.

Ce que propose l’Asus Zenbook S 13 Flip OLED

Une dalle Oled de 13 pouces en définition 2,8K

De bonnes performances grâce à son processeur i5-1240P

Ainsi qu’un SSD NVMe de 512 Go et 16 Go de mémoire vivre

L’Asus Zenbook S 13 Flip OLED (UP5302ZA) est habituellement à 999,99 euros, mais grâce à une remise de 300 euros, le laptop s’affiche désormais à 699,99 euros sur le site d’Amazon.

Pratique à transporter et idéal pour le divertissement

L’Asus Zenbook S 13 Flip OLED va plaire aussi bien aux utilisateurs de bureau qu’aux voyageurs. Avec une petite diagonale de 13,3 pouces, l’ultrabook a été conçu pour être peu encombrant lors de vos déplacements avec son poids plume de 1,1 kg et sa conception fine de 14,9 mm d’épaisseur. Sa finesse ne l’empêche d’avoir une bonne connectique : ici, on retrouve trois ports Thunderbolt 4 USB-C, un lecteur de carte microSD et une prise combo jack.

Une fois l’ordinateur allumé, on découvre un bel écran avec une définition 2,8K (2 880 x 1 800 pixels) qui profite des noirs profonds et des contrastes infinis de l’Oled. La dalle couvre intégralement l’espace de couleurs DCI-P3 et monte à une luminance maximale de 550 nits. La qualité des images est excellente, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries. Il a aussi l’avantage d’être tactile, mais surtout de pouvoir se tourner à 360 degrés pour être utilisé en mode tablette.

Une machine à l’aise pour réaliser les tâches du quotidien

Côté performance, ce laptop s’appuie sur un processeur Intel Core i5-1240P épaulé par 16 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, il est capable d’encaisser sans problème toutes les tâches professionnelles que vous lui imposerez, mais ne pourra pas combler les gamers exigeants. Ajoutons à cela un SSD de 512 Go qui, en plus de vous faire bénéficier d’une belle capacité de stockage, réduit les temps de chargement et accélère les lancements de votre machine.

Pour rester productif, le modèle est équipé d’une batterie de 67 W. D’après la marque, cela permettrait d’utiliser le PC portable pendant une bonne dizaine d’heures. Ce chiffre est amené à varier en fonction de votre utilisation, mais si vous tombez à court de batterie : la charge rapide est de la partie et permet d’atteindre une capacité de 60 % en 49 minutes seulement.

